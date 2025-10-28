Casting Affari tuoi riaperti: come candidarsi per 10 regioni

Il programma televisivo di successo Affari Tuoi, condotto da De Martino, ha riaperto i casting per valutare i candidati da dieci regioni italiane

Tra i programmi più amati e seguiti della televisione italiana, Affari Tuoi continua a confermarsi un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Nato nel 2003, il celebre game show di Rai 1 è diventato nel tempo un vero e proprio fenomeno, grazie alla sua formula semplice ma irresistibile. Nel corso degli anni, Affari Tuoi ha visto alternarsi alla conduzione grandi volti della televisione italiana come Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Amadeus, ognuno capace di imprimere la propria cifra stilistica al programma.

Oggi la conduzione è affidata a Stefano De Martino, che con ironia e carisma ha riportato nuova linfa al format. In autunno il programma ha ripreso dopo la pausa estiva e la redazione di ‘Affari Tuoi’ ha anche riaperto i casting per la ricerca di candidati da 10 regioni italiane.

Le dieci regioni per cui è possibile candidarsi ad Affari Tuoi

Il conduttore napoletano Stefano De Martino, reduce da un’estate trascorsa nella sua villa a Posillipo, una residenza da sogno acquistata nel 2022, è tornato in grande forma alla guida del programma Affari Tuoi. Mentre il suo nome continua a girare come possibile futuro presentatore del Festival di Sanremo, De Martino è tornato alla guida di uno dei programmi più seguiti di Rai1. In questo contesto è arrivata una notizia che ha riacceso l’entusiasmo: sono ufficialmente riaperti i casting per partecipare al programma.

L’appello è partito dallo stesso Stefano De Martino durante una delle ultime puntate, quando ha invitato gli abitanti della Valle d’Aosta a farsi avanti e partecipare al programma in rappresentanza della loro regione. La produzione ha poi aperto le selezioni anche per altre nove regioni. Le nuove candidature interessano, infatti, dieci regioni italiane: Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.

È importante ricordare che ogni aspirante concorrente può candidarsi solo per la regione di nascita o di residenza: una regola fondamentale per mantenere autentico lo spirito del gioco. Il format, infatti, non è solo una sfida di fortuna e numeri, ma anche un viaggio simbolico tra le regioni italiane che con i loro rappresentanti contribuiscono a rendere ogni puntata unica.

Come candidarsi per partecipare ad Affari Tuoi

L’appello di De Martino e di Herbert Ballerina agli abitanti della Valle d’Aosta ha già ottenuto grande risposta, segno del legame forte che il programma ha saputo creare con il pubblico italiano. Per chi sogna di entrare nello studio di Affari Tuoi, la procedura di candidatura è semplice ma richiede attenzione. È sufficiente collegarsi al sito ufficiale giocherai.it, selezionare la voce dedicata ai casting del programma e compilare l’apposito modulo online.

Nel form è necessario indicare i propri dati personali, la regione di appartenenza e allegare un breve video di presentazione, in cui il candidato si racconta e magari spiega perché vorrebbe partecipare al gioco. Il video, della durata di pochi minuti, è un’occasione per mostrare la propria personalità, spontaneità e simpatia. Non è necessario essere attori o avere esperienza televisiva: ciò che conta è l’autenticità, la capacità di comunicare e, naturalmente, la voglia di divertirsi.

Ci sono però alcune regole fondamentali da rispettare: non possono partecipare i minorenni, i dipendenti o ex dipendenti Rai, gli ex concorrenti del programma né i loro familiari diretti. La produzione effettua controlli accurati per garantire la massima trasparenza e assicurare a tutti le stesse possibilità.