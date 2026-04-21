Stefano De Martino, ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", annuncia il prossimo trasferimento di "Affari Tuoi" a Milano: ecco il vero motivo

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Aria di novità per “Affari Tuoi”, il game show di Rai1 condotto ormai da un paio d’anni da Stefano De Martino: il programma cambia sede, spostandosi dagli storici studi di registrazione di Roma ad una nuova location a Milano. L’annuncio arriva dallo stesso conduttore, ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”. Nel corso della lunga intervista su Nove, De Martino ha avuto la possibilità di raccontarsi a tutto tondo e di parlare del suo futuro, ma ha anche svelato i motivi del trasferimento di “Affari Tuoi”.

Perché Affari Tuoi cambia location

Da ballerino esordiente ad “Amici di Maria De Filippi” alla conduzione del “Festival di Sanremo 2027” (annunciata proprio sul palco dell’Ariston): Stefano De Martino ha fatto tantissima strada, diventando negli anni un affermato presentatore televisivo con all’attivo diversi programmi di successo. Già da un paio d’anni è alla guida di “Affari Tuoi”, subentrato subito dopo l’addio di Amadeus alla Rai. E, con grande sorpresa, il pubblico lo ha premiato con ascolti record. Merito del suo incredibile fascino e di una verve comica sostenuta anche dalla presenza di Herbert Ballerina, entrato a far parte del cast del game show nel 2025.

Storicamente, “Affari Tuoi” viene registrato a Roma: dal 2012, a parte una brevissima parentesi milanese, la location del programma è il Teatro delle Vittorie, uno degli studi televisivi Rai della capitale. Ma per Stefano De Martino e il suo entourage è tempo di fare i bagagli. Come lo stesso conduttore ha rivelato a Fabio Fazio, in occasione della sua intervista a “Che Tempo Che Fa”, la trasmissione si sposta a Milano. E il motivo è ormai chiaro: “Lo facciamo anche perché il Teatro delle Vittorie va verso la chiusura” – ha raccontato il presentatore, parlando della possibilità che lo studio romano venga a breve sottoposto a ristrutturazione.

Per Stefano De Martino si tratta di un’occasione da non perdere, che ha prontamente sfruttato: “Dovendo spostarci… cerco di fare tutto da un’unica città. Ottimizzo, sono anche più vicino a mio figlio, che ha compiuto 13 anni”. A Milano, infatti, vive la sua ex Belen Rodriguez: dalla loro turbolenta relazione è nato Santiago, ormai un ragazzino, con cui il papà cerca di trascorrere più tempo possibile – impegni lavorativi permettendo. Se prima Stefano doveva giostrarsi tra le registrazioni a Roma e gli affetti nel capoluogo lombardo, da settembre 2026 finalmente avrà la possibilità di rimanere vicino alle persone che ama anche durante la settimana.

Dove vive Stefano De Martino

Finora, Stefano De Martino si è diviso tra Milano e Roma – con qualche puntatina a Napoli, dove vengono registrate le puntate di “Stasera tutto è possibile”. Proprio per questo motivo, il conduttore ha in affitto un appartamento nel capoluogo lombardo, dove risiede la maggior parte del tempo, ma anche una casa “da appoggio” nella capitale (anch’essa in affitto), che utilizza durante la settimana quando è impegnato nelle riprese di “Affari Tuoi”. Inoltre, De Martino ha una splendida villa di proprietà a Posillipo, uno dei quartieri partenopei più belli, il suo “buen retiro” durante le vacanze o nei momenti in cui vuole godersi un po’ di privacy.

Da settembre 2026, con il trasferimento di “Affari Tuoi” nella nuova location, Stefano De Martino tornerà a vivere stabilmente a Milano. Tutto è già pronto: il suo appartamento è arredato con grande cura, come rivela “Leggo”, con pezzi di design e dettagli in stile urban. Ma la cosa più importante è che, finalmente, il conduttore avrà più tempo per trascorrere momenti preziosi assieme a suo figlio Santiago, che abita con mamma Belen proprio a Milano.