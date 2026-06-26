L'aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore in Europa nel 2026

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Grande traguardo per l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, che si aggiudica il titolo di migliore d’Europa nel 2026: il premio è stato assegnato durante la cena di gala del 36esimo Congresso annuale e Assemblea generale di Aci Europe, che si è tenuta a Praga. La cerimonia ha visto la consegna dei Best Airport Awards, i prestigiosi riconoscimenti che premiano le eccellenze aeroportuali in Europa, sulla base dei servizi offerti, sull’innovazione e sulla sostenibilità, nonché sull’esperienza dei passeggeri.