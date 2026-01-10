L'aeroporto di Olbia sarà intitolato all'Aga Khan, considerato come "l'inventore" della Costa Smeralda: il via libera definitivo è arrivato dall'Enac

L’aeroporto di Olbia verrà intitolato a Karim Aga Khan IV, il “padre” della Costa Smeralda: l’ok definitivo è arrivato dall’Enac dopo la richiesta avanzata da parte dell’amministrazione comunale olbiense.

L’aeroporto di Olbia sarà intitolato all’Aga Khan, “inventore” della Costa Smeralda

Un nuovo nome per l’aeroporto di Olbia: un omaggio all’Aga Khan scomparso il 4 febbraio 2025, l’uomo che nel corso della sua vita ha avuto un ruolo decisivo per lo sviluppo della Costa Smeralda, diventata una meta turistica all’avanguardia a livello mondiale.

La cerimonia di intitolazione dello scalo a Karim Aga Khan IV è in programma giovedì 15 gennaio 2026: appuntamento alle ore 10.30 presso l’aula consiliare del Comune di Olbia, alla presenza del sindaco Settimo Nizzi. Le celebrazioni, nel corso giornata, dal municipio si sposteranno nel terminal principale dell’aeroporto sardo.

Il via libera definitivo per dedicare lo scalo alla memoria del principe ismaelita è stato il consiglio di amministrazione dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che ha accolto in maniera favorevole la proposta del Comune di Olbia. Si tratta di un gesto significativo per la città e per l’intera Sardegna: un grande riconoscimento nei confronti di un uomo che grazie alla sua visione è riuscito a cambiare per sempre le sorti della Gallura, trasformandola in una meta del turismo di lusso.

Intitolare a Karim Aga Khan IV l’aeroporto di Olbia, inoltre, ha una valenza doppia: oltre ad aver fondato nel 1963 la compagnia aerea Alisarda, diventata successivamente Meridiana e sempre, fu sempre lui a far costruire sei anni più tardi l’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, diventato in breve tempo lo scalo internazionale più importante dell’isola.

Questa intitolazione arriva in un momento particolarmente positivo per l’aeroporto di Olbia, capace nel 2025 di superare per la prima volta i quattro milioni di passeggeri, confermandosi così come uno dei migliori aeroporti d’Italia e tra gli scali di riferimento nell’area Mediterranea durante la stagione estiva. Quel traguardo consente di dare il via a una nuova fase di potenziamento infrastrutturale che prevede interventi sui check-in e sui controlli passaporto per sostenere l’incremento dei voli internazionali.

Le attività di Karim Aga Khan IV in Sardegna

Karim Aga Khan IV è stato soprannominato come il principe della Costa Smeralda per via del suo grande impegno finalizzato allo sviluppo turistico della zona insieme al socio e amico Gianfranco Fodde. Un amore, quello dell’Aga Khan per la Sardegna, sbocciato nel 1962 quando venne attratto dalla straordinaria bellezza naturale della costa Nord-Orientale dell’isola, e in particolar modo dalla zona compresa tra i comuni di Olbia e Arzachena.

Fu allora che decise di acquistare terreni e iniziare il processo che ha portato quella zona della Sardegna a diventare una delle mete top del turismo mondiale: insieme agli architetti Jacques Couelle, Savin Couelle, Luigi Vietti e Michele Busiri Vici, diede vita a quello stile unico e riconoscibile della Costa Smeralda, grazie all’utilizzo di materiali locali galluresi come il legno e il granito.

Oltre alla nascita della compagnia aerea Alisarda (poi diventata Meridiana) e alla costruzione dell’aeroporto di Olbia, all’Aga Khan si deve anche la fondazione di Porto Cervo come sede del jet set internazionale, la costruzione di un porto da 700 porti e di locali e alberghi diventati punti di riferimento della vita mondana.