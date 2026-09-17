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Aeroporti con più collegamenti: balzo in classifica per Fiumicino

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

L’Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci è l’unico scalo italiano presente all’interno della nuova classifica di Oag che mette in fila gli aeroporti con più collegamenti al mondo: una graduatoria influenzata dallo scenario geopolitico internazionale che risente della crisi in Medio Oriente.

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