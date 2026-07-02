Aereo di carta record all'Università di Pisa: il video del volo

Gli studenti dell'Università di Pisa hanno stabilito un primato da Guinness, realizzando e facendo volare l'aeroplano di carta più grande al mondo

L’Università di Pisa ha stabilito un nuovo primato mondiale: ha fatto volare l’aereo di carta più grande al mondo, nell’ambito di un progetto nato tra gli allievi di Ingegneria dell’ateneo toscano e sviluppato con il sostegno del creator e divulgatore scientifico Jackidale.

All’Università di Pisa vola l’aereo di carta più grande al mondo

L’aereo di carta più grande del mondo realizzato dagli studenti dell’Università di Pisa è stato costruito a mano, utilizzando esclusivamente carta e colla: lungo 7 metri, è dotato di un’apertura alare di 20,04 metri.

Il volo da Guinness è stato di 59 metri e ha battuto il precedente primato che il Braunschweig Institute of Technology: il nuovo record è stato certificato nella giornata di giovedì 25 giugno 2026 al WMF di Bologna da parte del giudice ufficiale Guinness World Record Lorenzo Veltri, con le misure verificate dall’ingegnere aerospaziale Vittorio Baraldi.

Il team di Unipi che hanno realizzato e fatto volare l’aereo di carta più grande del mondo è composto da: Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli, Emanuele Campinoti, Manuel Santoro, Giovanni Chiarelli, Luca Moni, Andrea Cipriano, Martina Cacciotti, Greta Ferrante, Gianmaria Ferrante, Jacopo Sardi, Dario Nista, Daniele Rusconi Braga, Dario Del Carlo e Gabriele Frediani.

I componenti del team, come riportato sul sito ufficiale dell’ateneo, hanno raccontato così l’impresa da Guinness dei primati: “Tutto è nato da qualche aeroplanino di carta tra una lezione e l’altra, quasi per scherzo. Eravamo studenti convinti che, con il metodo giusto, anche un pezzo di carta potesse diventare ingegneria vera. Sono seguiti mesi di studio, simulazioni, errori e ripartenze. Alla fine siamo riusciti a riportare in Italia un record mondiale che resisteva da tredici anni”.

Il progetto Icarus e la realizzazione del maxi aereo di carta

L’ateneo toscano ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook per annunciare il primato ottenuto grazie al grande lavoro svolto da parte degli studenti: “Guinness World Record per le studentesse e gli studenti dell’Università di Pisa – si legge nel post – con Icarus, un progetto nato tra gli allievi di Ingegneria dell’Ateneo pisano e sviluppato con il sostegno del creator e divulgatore scientifico Jackidale, hanno realizzato l’aeroplano di carta più grande del mondo”.

La realizzazione dell’aereo di carta più grande al mondo è il punto di arrivo del progetto Icarus a cui gli studenti dell’Università di Pisa si sono dedicati a dovere; in un primo momento aveva costruito e lanciato un modello poco più grande di un metro chiamato Prometeo, per poi realizzare un altro prototipo chiamato Dedalo, per validare la struttura e la dinamica di volo. Il progetto Icarus definitivo è arrivato dopo simulazioni e studi: ogni elemento è stato montato a mano e senza il taglio laser di cui disponeva il precedente detentore del record.

Del lavoro di squadra fatto con gli studenti dell’Università di Pisa ha parlato così il creator e divulgatore scientifico Jackidale: “Quando ho conosciuto i ragazzi di Pisa mi sono innamorato di un’idea apparentemente folle, con carta e colla, e la stessa logica con cui si progetta l’ala di un aereo di linea, costruire qualcosa che non era mai esistito – si legge su ‘Repubblica’ – un aeroplano di carta da 20 metri può sembrare una cosa inutile, e in fondo lo è, ma è esattamente portando le cose al limite dell’ingegneria, per il gusto della sfida, che si va avanti”.