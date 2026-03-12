Si è spenta Enrica Bonaccorti, uno dei volti più noti della tv italiana: aveva un grande amore per la città di Sassari, che è sempre rimasta nel suo cuore

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Regina della televisione italiana degli anni ’80, Enrica Bonaccorti si è spenta il 12 marzo 2026 dopo aver lottato strenuamente contro un tumore al pancreas, che purtroppo non le ha lasciato alcuna speranza. La conduttrice, nata a Savona, aveva trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza in diverse località italiane, seguendo i trasferimenti del padre, ufficiale di carriera. Ed è proprio durante uno dei suoi tanti spostamenti che si è innamorata di una città rimasta per sempre nel suo cuore – sebbene non vi sia mai più tornata. Si tratta di Sassari, dove la Bonaccorti aveva vissuto per circa 3 anni, ancora giovanissima.

Enrica Bonaccorti e l’adolescenza a Sassari

Dopo un periodo trascorso a Genova, dove una giovanissima Enrica Bonaccorti aveva vissuto in caserma assieme alla sua famiglia, per il padre Ettore si profilò all’orizzonte un nuovo spostamento. Erano i primi anni ’60, quando l’appena 13enne Enrica si trovò catapultata in una città del tutto sconosciuta, che tuttavia l’accolse con grande calore. Il 22 settembre 1962, come ebbe in seguito modo di ricordare, lei e i suoi genitori sbarcarono a Porto Torres e si diressero verso la città di Sassari, dove avrebbero trascorso i successivi 3 anni.

“Ero disperata di aver lasciato Genova, la scuola e i miei compagni, ma sono ripartita tre anni dopo piangendo mille volte di più” – aveva raccontato la Bonaccorti in un’intervista a “La Nuova Sardegna”, parlando del suo traumatico arrivo a Sassari, dove tuttavia avrebbe lasciato un pezzetto del suo cuore. La famiglia si stabilì in un primo momento in una casetta in viale Dante, davanti a quello che all’epoca era un albergo ancora in costruzione. Poi, il trasferimento in via Principi di Piemonte, in una casa più grande. Per Enrica, che a Genova viveva all’interno della caserma ed era troppo piccola per allontanarsi da sola, Sassari divenne il luogo delle sue prime esperienze dell’adolescenza.

La conduttrice frequentò il ginnasio all’Azuni, ancora oggi uno degli istituti classici più rinomati di tutta la Sardegna. Qui ebbe la sua prima avventura amorosa, quando un ragazzo le dichiarò il suo amore su una panchina dei giardini accanto alla scuola. “Avevo 14 anni e mezzo, ma ricordo ogni istante come fosse ieri. Fu un grandissimo amore, almeno per me, e quando dovetti ripartire perché mio padre fu assegnato a Roma, l’ho portato con me nel cuore e in fondo non ne è mai uscito” – aveva confessato Enrica Bonaccorti.

L’amore di Enrica Bonaccorti per la città sarda

Non solo, dunque, Sassari rappresentò per lei la libertà e la spensieratezza dell’adolescenza, ma anche i primi palpiti del suo cuore. Per questo, la città trovò spazio in una canzone meravigliosa che la Bonaccorti intonò con Domenico Modugno, qualche anno dopo. Si tratta de “La lontananza”, un capolavoro indimenticabile: il testo nacque come confidenza che Enrica, giovanissima, scrisse sul suo diario segreto. Dopo il suo ritorno sul continente, la conduttrice raggiunse il successo e gli impegni lavorativi si susseguirono rapidamente.

Ma l’amore per la Sardegna non l’abbandonò mai: un legame, quello con l’isola, che lei stessa definì “unico ed eterno”, sebbene (ad eccezione di una breve parentesi attorno ai 20 anni) non ebbe più modo di tornare a Sassari. “A primavera, all’inizio delle fioriture, avverto un profumo che mi riporta a quei tempi lontani e vicinissimi. Se ti prende il mal di Sardegna, non ti lascia più” – aveva ricordato la Bonaccorti.

In seguito, ovviamente, Enrica ebbe modo di scoprire molti altri luoghi meravigliosi e di innamorarsene. È il caso della Toscana e dei meravigliosi paesaggi dell’Argentario, una passione in comune con un’altra grandissima donna della tv italiana, Raffaella Carrà. Qui, la Bonaccorti acquistò una lussuosa casa dove visse per gran parte del tempo, lasciandovi il cuore.