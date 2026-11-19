Viaggio alla scoperta dei luoghi del cuore, sia in Italia che all'estero, di Corrado Augias, giornalista e scrittore scomparso all'età di 91 anni

L’Italia piange la scomparsa di Corrado Augias: il giornalista, scrittore, drammaturgo, politico, autore e conduttore televisivo si è spento all’età di 91 anni.

I luoghi del cuore di Corrado Augias in Italia

Uomo di cultura e intellettuale vecchio stampo, Augias è rimasto legato al quotidiano ‘La Repubblica’ per tutta la sua vita. Tra i luoghi del cuore del giornalista non può non esserci Roma, la città che gli ha dato i natali e dove è cresciuto, ha studiato e si è formato professionalmente.

Sempre nella Capitale, Augias ha scritto pagine indelebili nella storia della televisione, soprattutto in Rai, grazie a una collaborazione durata quasi sessant’anni, dal TG1 del 1966 allo speciale su Maria Callas del 2023, prima del passaggio a La7 con La Torre di Babele.

Cresciuto a Roma in una famiglia di origine francese, Augias si è laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza, università presente nella nuova classifica THE 2027 dedicata ai migliori atenei d’Italia e del mondo.

Tra i luoghi del cuore di Augias c’era l’Umbria, terra di cui era innamorato e dove aveva una casa a Baschi, in provincia di Terni. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2015 al ‘Giornale dell’Umbria’, il giornalista raccontò il suo grande amore per la regione dell’Italia centrale:

“Per chi è nativo di questi luoghi è più difficile apprezzare certe caratteristiche che fanno di questa terra un’oasi di serenità – spiegò Augias – gli umbri spesso danno per scontati certi scorci. Dall’Umbria provengono personaggi di altissima struttura, tutti testimoni di una fede autentica, severa e pura. Non contaminati dal potere e dalla mondanità”.

Durante la sua lunga carriera, Augias ha intrecciato un rapporto stretto e continuativo con il Friuli-Venezia Giulia, presenziando ai principali appuntamenti culturali della regione. Ospite in più occasioni a Pordenonelegge, nel 2012 gli venne conferito il Premio FriulAdria – Il Romanzo della Storia, promosso dal festival èStoria.

La Trieste letteraria di confine, tra l’altro, occupa uno dei capitoli del libro ‘Questa nostra Italia. Luoghi del cuore della memoria’, un saggio autobiografico e civile scritto da Augias in occasione dei sessant’anni della firma della Costituzione italiana.

Il volume intreccia la grande storia collettiva con i ricordi intimi dell’autore, raccontando diverse città: la Milano dei teatri, la Recanati di Giacomo Leopardi, Bologna come punto d’incontro tra il Nord e il Sud, ma anche Roma, Napoli e Palermo.

Corrado Augias, le esperienze da inviato all’estero

Non mancano i luoghi del cuore all’estero, soprattutto nelle città dove Corrado Augias ha ricoperto il ruolo di corrispondente. Dal 1966 al 1968 ha curato le corrispondenze da New York per la Rai, mentre in seguito è stato inviato a Parigi per i settimanali ‘L’Espresso’ e ‘Panorama’.

A Bruxelles, inoltre, Augias è stato europarlamentare: eletto nel 1994 con il gruppo del Partito del Socialismo Europeo, il suo mandato è durato cinque anni, fino al 1999. Nel giorno della sua scomparsa, il 19 novembre 2026, il Senato italiano ha tributato un omaggio bipartisan a Corrado Augias: durante la discussione del decreto scuola, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è unito al cordoglio e ha interrotto brevemente i lavori, invitando i senatori a osservare qualche minuto di silenzio in ricordo del giornalista.