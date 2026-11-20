Addio a Gandalf il cavallo bianco che ha vissuto per 20 anni da solo nel borgo di Gallena e che ha trovato cure e compagnia negli ultimi anni di vita

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Dopo aver vissuto per oltre vent’anni in solitudine tra le case abbandonate di Gallena, sulle colline senesi, il cavallo Gandalf era stato salvato nel 2024 grazie alla mobilitazione nata intorno alla sua storia, ma il 18 novembre 2026, dopo quasi due anni trascorsi in un centro di recupero a Montaione, è arrivato il momento dell’ultimo addio.

Chi era Gandalf e perché ha vissuto da solo per vent’anni

Nel territorio di Casole d’Elsa, in provincia di Siena, il piccolo borgo disabitato di Gallena ha ospitato per decenni un abitante particolare: un cavallo dal mantello bianco che aveva continuato a vivere tra i terreni circostanti e gli edifici ormai vuoti, dopo essere rimasto separato dagli altri animali con cui aveva condiviso la prima parte della sua esistenza.

La vicenda risale al periodo successivo alla morte del proprietario della tenuta, quando gli eredi decisero di trasferire altrove i cavalli allevati nella proprietà. Uno di loro, però, riuscì a sottrarsi alla cattura e rimase a Gallena; negli anni successivi si abituò a vivere senza la compagnia del branco, sviluppando una crescente diffidenza verso gli esseri umani.

La sua presenza era conosciuta da chi frequentava la zona, ma soltanto nell’autunno del 2024 la vicenda raggiunse un pubblico nazionale quando, durante un’esplorazione del borgo, i fotografi del progetto Siena Urbex, dedicato alla documentazione dei luoghi abbandonati, incontrarono l’animale e decisero di chiamarlo Gandalf.

Le fotografie mostravano un cavallo ormai anziano, visibilmente debilitato e con evidenti difficoltà fisiche così, come riportato da ‘La Repubblica’, la pubblicazione delle immagini sui social provocò numerose richieste di intervento. A quel punto entrò in azione Italian Horse Protection (IHP), associazione impegnata nella tutela dei cavalli, che avviò le procedure necessarie per assistere Gandalf e verificare le sue condizioni di salute.

Che cosa è successo a Gandalf dopo aver lasciato Gallena

Il recupero richiese un avvicinamento graduale, poiché il cavallo aveva trascorso moltissimo tempo senza accettare il contatto diretto con le persone. Sonny Richichi, presidente dell’associazione, raggiunse ripetutamente Gallena nell’arco di circa due settimane e riuscì a instaurare un rapporto che permise ai veterinari di visitare l’animale e iniziare i primi trattamenti.

Gli esami evidenziarono una situazione clinica particolarmente compromessa, con Gandalf soffriva di una grave forma di artrosi, associata a rigidità delle articolazioni anteriori, infiammazioni croniche e alterazioni di tendini e legamenti; la natura degenerativa della malattia escludeva una guarigione completa e rendeva necessarie terapie continuative per contenere il dolore e rallentare il peggioramento.

Il 21 novembre 2024 il cavallo affrontò il trasferimento verso il centro di recupero di Montaione, in provincia di Firenze, dove poté continuare a trascorrere le giornate all’aperto e ritrovò anche la compagnia di un altro cavallo, Crostino, mentre gli operatori si occupavano delle cure quotidiane.

L’assistenza comprendeva somministrazioni farmacologiche, medicazioni due volte al giorno e controlli veterinari regolari, oltre agli interventi degli specialisti per la cura degli zoccoli e dell’apparato muscoloscheletrico. Nonostante i trattamenti, negli ultimi mesi la malattia progredì ulteriormente, fino a compromettere la capacità dell’animale di sostenersi sulle zampe anteriori.

La situazione divenne particolarmente critica nell’ultima settimana, quando Gandalf perse progressivamente la possibilità di appoggiare l’arto anteriore destro. Dopo ripetuti confronti con il veterinario Lorenzo Berti, il 18 novembre 2026 i responsabili del centro decisero di ricorrere all’eutanasia, per evitare che il cavallo continuasse a soffrire.

Sonny Richichi ha ricordato gli ultimi momenti dell’animale con queste parole: “Per vent’anni Gandalf non si era fidato di nessuno. Lo abbiamo accompagnato fino alla fine come aveva sempre vissuto, libero, ma questa volta non da solo”.

L’associazione ha inoltre precisato che le spese sostenute durante i due anni di permanenza nella struttura sono state coperte attraverso le proprie risorse e il contributo dei sostenitori, comprese le persone che avevano aderito alle adozioni a distanza. Gandalf è morto a tre giorni dal secondo anniversario del suo arrivo a Montaione, dopo aver trascorso gli ultimi anni sotto assistenza veterinaria e in compagnia di altri animali.