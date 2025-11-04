I fratelli Trecastelli del ristorante Trecca - Cucina di Mercato di Roma hanno deciso di togliere la carbonara dal menu: una scelta diventata un caso

Manuel e Nicolò Trecastelli, i fratelli del ristorante Trecca – Cucina di Mercato a Roma, hanno preso una decisione a sorpresa: hanno tolto la carbonara dal menu. Una scelta coraggiosa e audace perché è il piatto che li aveva resi famosi in tutto il mondo ed era stato celebrato addirittura dal ‘New York Times’.

Roma, i fratelli Trecastelli tolgono la carbonara dal menu

La carbonara preparata nel ristorante situato in zona San Paolo è diventata una vera e propria leggenda, mai fratelli Trecastelli hanno deciso di toglierla dal menu. Una scelta spiegata a ‘Repubblica’ da Manuel e Nicolò:

“Rivendichiamo la scelta fatta che è nata per due ragioni. Una è etica, perché quando le giornate sono più corte le galline producono meno uova. L’altra è legata al nostro lavoro, non ce la facevamo più. Dal Covid in poi è diventato tutto una carbocrema e un carbonara day”.

I fratelli hanno raccontato che da quando una guida li ha piazzati al secondo posto tra le migliori carbonare di Roma, è iniziato una sorta di ‘delirio’ che ha attirato tantissimi clienti: “Nelle settimane a seguire abbiamo visto di tutto, gente che veniva per fare un ‘tasting’, persone che la ordinavano a fine pasto ‘per metterla in mezzo’ al tavolo. Tipo dessert. E così togliere quel piatto per un po’ ci ha permesso di concentrarci su altre portate”.

La scelta di togliere la carbonara ha provocato diverse reazioni, alcune anche negative, con utenti sui social che hanno invitato i due fratelli a “volare basso”. Reazioni che però non bastano a minare l’entusiasmo di Manuel e Nicolò Trecastelli: “Come rispondiamo? Siamo due che si stanno impegnando per far capire che la cucina romana non è solo la carbonara, né l’abbacchio o l’amatriciana. Che c’è di più. E che in questo periodo, per esempio, abbiamo delle minestre pazzesche, le zuppe e il pancotto. La vediamo così”.

Il nuovo locale aperto al Circo Massimo

I fratelli Trecastelli sono molto attivi sul territorio di Roma: oltre al ristorante Trecca che aveva conquistato il New York Times con la sua carbonara, nel marzo del 2025 hanno dato vita a un altro progetto, inaugurando un nuovo locale con la pizza come protagonista del menu.

L’insegna, intitolata Fratelli Trecca, è sorta negli stessi locali del precedente progetto dei due romani, Circoletto, chiuso alla fine del 2024. L’arredamento è rimasto simile, ma a cambiare è stata la proposta. Niente servizio al tavolo e pizza che si vende al pezzo, per una soluzione più agevole e pratica.

I prezzi sono indicati in maniera chiara sui menu affissi sia all’esterno che all’interno del locale situato di fronte al Circo Massimo: un ulteriore segnale di trasparenza nei confronti dei clienti, in un periodo storico in cui in Italia impazzano i casi scontrino.

Le pizze comprendono sia i gusti classici, come la margherita e la marinara, ma anche diverse specialità ispirate alla cucina tradizionale romana. Tra queste ci sono: lingua in salsa verde, coppa di testa e puntarelle, rigaje di pollo con le patate, bollito con la giardiniera e trippa alla romanesca.