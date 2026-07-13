Acqua frizzante, la classifica delle migliori al supermercato
Quali sono le migliori acque frizzanti tra quelle che si possono acquistare al supermercato? A rispondere a questa domanda ci ha provato Altroconsmo che ha condotto una ricerca sui prodotti di 19 diversi brand acquistati nei punti vendita di Milano, Torino, Roma e Cagliari durante il mese di gennaio del 2026.
A ogni acqua è stato assegnato un punteggio finale in base a vari parametri: la composizione dell’acqua ha influito per il 50% sulla valutazione finale, il giudizio riguardo contaminanti, aspetti sensoriali e pratici per il 30%, la bottiglia e l’impatto ambientale per il 20% e il restante 10% è arrivato dalla valutazione delle etichette.
Gli esperti hanno tenuto conto anche di aspetti come l’uso di plastica riciclata e di etichette in plastica. Dalla ricerca è emerso che un prezzo maggiore non corrisponde necessariamente a un’acqua migliore dal punto di vista della qualità.
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