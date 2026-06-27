L'acqua a Bologna è diventata un caso: scatta l'ordinanza

L’acqua a Bologna diventa un caso a causa del caldo record e il Comune interviene con un’ordinanza su borracce e punti di distribuzione agli eventi

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A Bologna il caldo intenso e le segnalazioni sui prezzi delle bottigliette agli eventi estivi hanno trasformato l’accesso all’acqua in un tema urgente per il Comune, tanto che il sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza valida fino al 30 giugno.

Quanto costa l’acqua a Bologna

Il caso nasce dalle segnalazioni sui prezzi dell’acqua durante concerti e manifestazioni estive a Bologna, dove diverse persone stanno lamentando costi considerati troppo alti proprio nei giorni di caldo intenso.

Secondo i dati riportati su ‘La Repubblica’, in alcuni eventi una bottiglietta da mezzo litro arriva a 2,80 euro e in altri casi raggiunge i 4 euro, cifre che accendono il dibattito perché riguardano l’accesso all’acqua in luoghi affollati, dove bere con facilità diventa una necessità concreta.

Il confronto con supermercati, bar e locali del centro rende il problema ancora più evidente, anche se si tratta di contesti diversi per servizio e gestione. Nei negozi della grande distribuzione il prezzo di una bottiglietta da mezzo litro resta molto più basso, mentre nei locali cittadini si aggira in genere tra 1,20 e 1,50 euro.

Il Comune ha deciso dunque di intervenire con una ordinanza e ha riassume così il senso dell’intervento: “Consentire borracce agli eventi”. L’ordinanza chiede quindi ai gestori di agevolare l’uso dei punti d’acqua già presenti nelle aree assegnate e di permettere l’ingresso con borracce e bottiglie dall’esterno, quando non ci siano ragioni di ordine pubblico.

L’ordinanza del Comune di Bologna sull’acqua ai concerti

A partire da queste segnalazioni, il Comune sta intervenendo con un’ordinanza che prova a rendere più semplice l’accesso all’acqua durante concerti e manifestazioni, soprattutto nei giorni in cui il caldo rende più delicata la permanenza del pubblico negli spazi affollati.

Come si legge su ‘La Repubblica’, Palazzo d’Accursio riassume così il senso dell’intervento: “Consentire borracce agli eventi”. Il provvedimento chiede quindi ai gestori di agevolare l’uso dei punti d’acqua presenti nelle aree assegnate e di permettere l’ingresso con borracce e bottiglie dall’esterno, quando non ci siano ragioni di ordine pubblico.

L’ordinanza nasce anche per via dell’allerta caldo, perché Bologna sta affrontando giornate in cui l’accesso all’acqua diventa un tema legato alla sicurezza e alla tutela delle persone più esposte.

Palazzo d’Accursio ha attivato il Centro operativo comunale per seguire le situazioni più delicate e rafforzare le misure dedicate agli eventi con maggiore afflusso. Per i concerti di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara, il Comune ha chiesto a Hera un’autobotte per distribuire acqua potabile al pubblico.

Le prime ricadute riguardano anche alcune rassegne estive. Al Sequoie Music Park, dopo le segnalazioni, l’organizzazione ha annunciato un punto di acqua pubblica gratuita nell’area del Mercato degli Ulivi e una riduzione del prezzo delle bottigliette all’interno dell’area concerti.

Accanto alle misure per gli eventi, il Comune ha rafforzato anche la rete dei rifugi climatici con le biblioteche aperte negli orari più caldi e interviene su nidi e scuole dell’infanzia con nuovi condizionatori mobili.

Resta inoltre attivo il piano di supporto per anziani e persone fragili, con il numero verde Ausl 800 562 110 dedicato alle informazioni sulle misure contro le ondate di calore. In questo modo il caso dell’acqua ai concerti si inserisce in una risposta più ampia, che riguarda sia la gestione degli eventi estivi sia la protezione della città durante i giorni di caldo intenso.