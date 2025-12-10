Acceso l'albero di Natale più grande al mondo: è in Italia

L’albero di Natale più grande al mondo si trova in Italia e torna a illuminare le feste con una tradizione unica tra storia locale e spettacolo di luci

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

L’atmosfera del Natale ha iniziato a brillare in una località italiana che da decenni custodisce una delle tradizioni luminose più attese e dove l’accensione del celebre albero è stata accompagnata anche quest’anno da un silenzio colmo di stupore e da un applauso finale che ha trasformato il paesaggio in un vero teatro naturale, richiamando visitatori da tutto il Paese. È in questo scenario che ha preso vita il più grande albero di Natale al mondo, un’opera resa possibile da un intreccio di devozione, tecnologia e partecipazione cittadina.

Dove si trova l’albero di Natale più grande al mondo

Il grande albero luminoso è tornato a brillare il 7 dicembre proprio a Gubbio, la cittadina medievale che da oltre quarant’anni ospita questa tradizione diventata simbolo del territorio umbro. Adagiata ai piedi del Monte Ingino, Gubbio ha visto accendersi centinaia di luci disposte lungo le sue pendici, creando la sagoma imponente di un abete che continua a richiamare attenzione internazionale e a trasformare la valle in uno spettacolo unico nel suo genere.

Qui, nel cuore dell’Umbria, si ripete da quarantacinque anni un appuntamento che è entrato nel patrimonio culturale del territorio e che ha conquistato anche il Guinness dei Primati nel 1991.

Il rituale dell’accensione ha avuto un protagonista speciale: il comandante Nicasio Falica, invitato in rappresentanza della Nave Scuola Amerigo Vespucci, scelta come testimonial di questa edizione. È stato lui a dare il via ufficiale alla nuova stagione luminosa, premendo il pulsante che ha illuminato l’intera montagna.

Una scelta che ha voluto rendere omaggio alla nave simbolo della Marina Militare, riconosciuta per valori come cooperazione, impegno, rispetto e pace: parole che il Comitato dell’albero ha indicato come centrali anche per il messaggio di quest’anno.

L’albero di Natale rimarrà acceso fino all’11 gennaio, accompagnando tutto il periodo natalizio; una presenza imponente che, al calar del buio, si trasforma in un segnale visibile a chilometri di distanza, richiamando cittadini, turisti e curiosi.

La sua realizzazione continua a essere portata avanti dai volontari, gli “alberaioli di Gubbio”, che dedicano ogni anno centinaia di ore di lavoro per garantire l’effetto finale, diventato ormai un vero simbolo identitario.

Quanto è grande l’albero di Natale di Gubbio

L’impianto luminoso che crea il celebre albero ha richiesto oltre 1.300 ore di lavoro, un impegno che si rinnova fin dalla prima edizione del 1980, ideata dall’artista Enzo Grilli.

L’albero è lungo circa 700 metri e ha una base di 450 metri, mentre in cima brilla una grande stella di oltre mille metri quadrati, realizzata con più di 200 punti luminosi. Nel complesso, sono state impiegate circa 900 luci, distribuite lungo i sentieri della montagna e collegate da migliaia di metri di cavi.

Accanto alla spettacolarità visiva, il progetto ha posto grande attenzione anche alla sostenibilità. Per l’illuminazione sono state utilizzate luci LED e impianti alimentati da sistemi fotovoltaici, un modo per ridurre il consumo energetico e limitare l’impatto ambientale dell’installazione.

Il Comitato ha inoltre promosso l’iniziativa dell’“adozione della luce”, grazie alla quale cittadini e visitatori hanno potuto contribuire simbolicamente al progetto con una donazione, dedicando una delle lampadine a una persona cara o a un messaggio personale.

L’albero di Gubbio, nato come progetto locale, è diventato un’icona capace di raccontare l’identità di un territorio e il valore della partecipazione civica: per molti, osservare l’albero dall’alto o passeggiare ai suoi piedi rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile, un modo per rinnovare il senso del Natale anche attraverso un gesto collettivo che unisce tradizione e innovazione.