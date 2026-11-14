A Roma ha chiuso dopo 48 anni la storica pizzeria-tavola calda di Piazza Testaccio presente anche nel film "C’è ancora domani" della Cortellesi

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A Testaccio una storica pizzeria ha abbassato la serranda dopo quasi mezzo secolo di attività. Il locale, legato alla vita quotidiana del quartiere, era comparso anche nel film C’è ancora domani di Paola Cortellesi. La chiusura segna la fine del percorso dei proprietari storici, ma non necessariamente quella dell’attività che pare passi di mano a nuovi gestori.

La pizzeria di “C’è ancora domani” chiude a Testaccio

La Pizzeria Tavola Calda Felice e Silvana si trova al civico 28 di piazza Testaccio, nel cuore dell’omonimo rione di Roma. Felice Pilorusso e la moglie Silvana Cimaglia hanno concluso la loro attività l’11 novembre 2026, dopo 48 anni di lavoro. La gestione della famiglia sembra lasciare il posto a una nuova società, che dovrebbe proseguire l’attività. Al momento, però, non sono stati comunicati dettagli sul nuovo progetto né sulle eventuali modifiche al locale.

La notizia ha attirato l’attenzione anche per il legame con C’è ancora domani, il film del 2023 campione di incassi che ha segnato l’esordio alla regia di Paola Cortellesi. Girato nella Roma del 1946, racconta la vita di Delia, interpretata dalla stessa Cortellesi, moglie e madre che cerca di immaginare un futuro diverso per sé e per la figlia. La pizzeria di piazza Testaccio è stata tra le location del film, ambientato in gran parte nel rione.

La chiusura non significa quindi che il locale resterà necessariamente vuoto: secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, è prevista una nuova gestione. A fermarsi è, però, la famiglia che per decenni ha servito abitanti, lavoratori e visitatori, facendo della tavola calda un punto di riferimento per la cucina casalinga della zona. Tra le specialità ricordate ci sono polpette al sugo, supplì, lasagne, parmigiana, trippa alla romana e gnocchi di patate, accanto a pizza e fritti.

La storia della pizzeria-tavola calda di piazza Testaccio

La vicenda della Pizzeria Tavola Calda Felice e Silvana comincia nel 1978, quando Felice Pilorusso arriva a Roma da Bagnoli del Trigno, in Molise, insieme al cognato. I due aprono il locale a Testaccio, allora un quartiere popolare, scegliendo una posizione di fronte alla piazza e alla zona del mercato. In seguito, Felice viene raggiunto da Silvana, che diventa il cuore della cucina. La tavola calda attraversa così diverse fasi della vita del rione, servendo generazioni di clienti.

Nel tempo, il locale ha sempre conservato un’impronta familiare e un menu costruito attorno a ricette della tradizione locale. Inoltre, in poco tempo, il locale era diventato parte della quotidianità del quartiere. Per questo nei giorni dell’addio, diversi clienti sono passati per salutare la famiglia. La decisione di fermarsi, secondo la ricostruzione di ‘La Repubblica’, non dipende da difficoltà economiche. Dopo quasi cinquant’anni di lavoro, i proprietari desiderano andare in pensione.

Il figlio Arturo ha riassunto così la scelta: “I miei genitori sono stanchi”. La frase chiarisce che alla base dell’addio c’è soprattutto la fatica accumulata negli anni e la volontà di riposarsi, dopo una vita trascorsa in cucina. Come riporta sempre ‘La Repubblica’, un ultimo messaggio è stato affisso sulla porta del locale: “Salutare il nostro negozio e la nostra clientela non sarà facile, ma andiamo via con tantissimi bei ricordi e con la speranza di lasciarne qualcuno anche qui. Vi ringraziamo infinitamente per tutto l’affetto e la fiducia che avete sempre dimostrato.”