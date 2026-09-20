A Cala Moresca, sul litorale di Golfo Aranci, il set di "Un weekend da bamboccioni 3 "con Adam Sandler ha acceso le polemiche ed è diventato un caso

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La Sardegna torna ad attirare una grande produzione internazionale. Questa volta le riprese coinvolgono il Golfo Aranci, uno degli angoli più suggestivi della Gallura, scelto per il nuovo film “Bamboccioni 3″ con Adam Sandler. I primi preparativi del set, però, hanno sollevato dubbi sull’impatto dei lavori in un’area sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale.

Polemiche a Golfo Aranci per il set del film con Adam Sandler

La spiaggia di Cala Moresca, nel territorio di Golfo Aranci, è stata indicata come una delle location italiane di “Un weekend da bamboccioni 3”, nuovo capitolo della saga interpretata e prodotta da Adam Sandler. La scelta di una località sarda per una produzione internazionale potrebbe rappresentare un’importante occasione di promozione per il territorio. Nel caso di Cala Moresca, però, l’entusiasmo per il ritorno del cinema si è rapidamente intrecciato con le preoccupazioni legate alla salvaguardia dell’ambiente.

Come riporta ‘Ansa’, il gruppo di cittadinanza attiva Maremosso ha richiamato l’attenzione sulla presenza di mezzi meccanici lungo il sentiero che collega Golfo Aranci all’insenatura scelta per le riprese. Secondo quanto segnalato dagli attivisti, nell’area sarebbero state utilizzate anche delle ruspe per preparare il percorso e consentire l’accesso dei mezzi necessari. Il problema riguarda soprattutto la delicatezza e la fragilità del territorio.

Cala Moresca si trova ai piedi del promontorio di Capo Figari, all’interno di un territorio caratterizzato da habitat naturali sensibili e sottoposto a vincoli di tutela. Anche il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), associazione ecologista attiva in Sardegna, ha chiesto chiarimenti sui lavori. L’organizzazione ha sollecitato l’intervento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e richiesto che ci sia il rispetto delle prescrizioni previste per l’area.

In vista delle riprese, previste dal 4 al 9 ottobre, sono stati organizzati diversi casting in Sardegna. Le selezioni hanno interessato Olbia e successivamente Villa Sospiri, a Golfo Aranci. La produzione ha cercato uomini e donne di varie fasce d’età, ma anche figure legate alle scene da realizzare, come camerieri, barman, bagnini, facchini e frequentatori di una spiaggia naturista. Oltre alla Sardegna, anche la Valle d’Aosta con Courmayeur e le zone circostanti sono state scelte per le riprese di “Bamboccioni 3”.

Cala Moresca a Golfo Aranci, la spiaggia scelta dal cinema

Golfo Aranci si trova nella parte nord-orientale della Sardegna, in provincia di Sassari, a poca distanza da Olbia e dalla Costa Smeralda. Il paese si affaccia sul mare della Gallura ed è conosciuto per le sue spiagge, per il porto e per la vicinanza a Capo Figari, promontorio che domina il paesaggio costiero. Cala Moresca è raggiungibile attraverso un percorso che parte nei pressi del centro abitato e attraversa un ambiente caratterizzato da rocce, vegetazione e scorci sul mare.

La località comprende piccole insenature con sabbia chiara e fondali trasparenti. Di fronte alla costa si trova l’isola di Figarolo, presenza che rende immediatamente riconoscibile il panorama. Il promontorio di Capo Figari e le acque circostanti ospitano un patrimonio naturale di grande valore. Nella zona si possono osservare numerose specie marine e l’area è molto frequentata da escursionisti e appassionati di immersioni, attratti sia dai fondali sia dai sentieri panoramici.

Il fascino di Cala Moresca ha già attirato il mondo del cinema. Recentemente nell’area di Golfo Aranci sono state realizzate alcune scene di “Star Wars: Starfighter“, il film della saga fantascientifica previsto in uscita per il 2027. In precedenza, avevano girato qui sia Rob Marshall regista de “La Sirenetta”, sia George Clooney per le riprese della miniserie “Catch-22”, tratta dal romanzo di Joseph Heller.