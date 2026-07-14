La BBC ha condiviso un articolo con le sette cose che non si dovrebbe mai fare quando si mangia in Italia per vivere un'esperienza autentica

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Mangiare in Italia è un rito, non significa soltanto scegliere un piatto dal menu. Per molti stranieri, il vero ostacolo non è capire la differenza tra carbonara e amatriciana, ma orientarsi tra abitudini, rituali e regole non scritte che per gli italiani sono quasi automatiche. La BBC ha dedicato un articolo proprio agli errori più comuni dei turisti a tavola, raccontando sette cose da non fare quando si mangia in Italia.

Le cose da non fare con il cibo in Italia

Tra le prime regole citate dalla BBC c’è quella che molti turisti conoscono, ma non sempre rispettano: il cappuccino non si ordina dopo pranzo o dopo cena. In Italia il cappuccino è legato soprattutto alla colazione, spesso accompagnato da un cornetto, una brioche o un dolce. Dopo un pasto completo, gli italiani scelgono quasi sempre un espresso o, al massimo, un macchiato. Il motivo non è soltanto tradizione ma il fatto che il cappuccino, con latte e schiuma, viene percepito come ricco e pesante.

Un altro grande classico riguarda il formaggio sul pesce. Per molti visitatori stranieri, aggiungere parmigiano su qualsiasi piatto di pasta sembra naturale. In Italia, però, chiedere parmigiano sugli spaghetti alle vongole o su una pasta ai frutti di mare è considerato uno degli errori più evidenti. Non è una regola assoluta, perché esistono ricette regionali che uniscono cozze, pecorino o altri formaggi, ma sono eccezioni precise, nate dentro una tradizione.

La BBC richiama anche un’altra abitudine molto italiana, ovvero non saltare l’amaro a fine pasto. Non è obbligatorio, naturalmente, ma fa parte di una ritualità dopo pranzi o cene abbondanti. L’amaro viene servito in piccole quantità e si beve lentamente, come chiusura del pasto. Può essere alle erbe, agli agrumi, alle radici, alle spezie o anche fatto in casa.

C’è poi il tema dell’ordine dei piatti. In Italia un pasto tradizionale segue una sequenza precisa: antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, caffè e digestivo. Questo non significa che si debba ordinare tutto, soprattutto in un ristorante normale o durante un pranzo veloce, ma non si deve mescolare e sconvolgere l’ordine. Si può prendere solo un primo, oppure un antipasto e un secondo. Quello che risulta strano è stravolgere completamente l’ordine, chiedendo ad esempio la pasta come contorno.

Le “regole” del pasto in Italia

L’articolo della BBC non si ferma ai singoli piatti, ma parla anche di alcune “regole”, una sorta di etichetta del pasto in Italia. Una delle più importanti è non avere fretta. In Italia il pranzo o la cena al ristorante non sono vissuti come un’occasione sociale. Si parla, si discute, si resta a tavola, si ordina magari un’altra bottiglia. Questo aspetto può sorprendere chi arriva da culture dove il tavolo deve liberarsi rapidamente o dove il servizio è impostato su tempi più serrati. In molte città italiane, soprattutto durante la cena, il pasto può durare a lungo.

Un altro errore indicato dalla BBC riguarda le sostituzioni. Nei ristoranti italiani, soprattutto in quelli più legati alla tradizione, un piatto non è sempre considerato personalizzabile. Gli ingredienti sono pensati per stare insieme, la pasta viene abbinata a un certo tipo di sugo e la ricetta segue un equilibrio. Chiedere di cambiare pasta, eliminare ingredienti centrali o sostituire il condimento può essere percepito come una riscrittura del piatto. Naturalmente allergie, intolleranze e necessità alimentari sono un discorso diverso.

La BBC insiste poi su un punto molto importante: non ignorare la cucina regionale. All’estero si parla spesso di “cibo italiano” come se fosse un blocco unico. In realtà la cucina italiana è fatta di territori, prodotti locali e tradizioni diverse. Questo significa che mangiare la carbonara a Roma, la pizza a Napoli, il pesto a Genova, la bistecca alla fiorentina a Firenze o i cicchetti a Venezia non è soltanto una scelta gastronomica, ma un modo per capire meglio la città che si sta visitando.