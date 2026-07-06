I 50 dolci più famosi al mondo, c'è anche l'Italia: la classifica

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Tra le incredibili prelibatezze dolci più famose al mondo, ci sono alcune specialità italiane che hanno soddisfatto il palato di milioni di persone: è questo ciò che emerge dalla nuova classifica stilata da “CNN Travel”, nella quale vengono premiati i dessert più amati su scala globale. Tantissime golosità sono finite in questa selezione che cita solamente l’eccellenza, e naturalmente non poteva mancare un pizzico d’Italia. Scopriamo qualcosa in più.