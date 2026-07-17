50 Best Discovery 2026: la mappa dei 54 ristoranti in Italia
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Una ricca selezione di ristoranti che rappresentano l’eccellenza gastronomica del nostro Paese: il portale “50 Best Discovery” ha pubblicato la nuova classifica dedicata al mondo della ristorazione, con centinaia di indirizzi da esplorare quando si è in vacanza. Per l’Italia, la scelta è davvero ampia. La lista individua ben 54 ristoranti, equamente distribuiti tra Nord, Centro e Sud della penisola: scopriamo quali sono i migliori.
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