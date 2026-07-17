50 Best Discovery 2026: la mappa dei 54 ristoranti in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Una ricca selezione di ristoranti che rappresentano l’eccellenza gastronomica del nostro Paese: il portale “50 Best Discovery” ha pubblicato la nuova classifica dedicata al mondo della ristorazione, con centinaia di indirizzi da esplorare quando si è in vacanza. Per l’Italia, la scelta è davvero ampia. La lista individua ben 54 ristoranti, equamente distribuiti tra Nord, Centro e Sud della penisola: scopriamo quali sono i migliori.