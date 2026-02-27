I 5 ristoranti italiani da provare almeno una volta nella vita

La Guida Michelin ha selezionato 5 ristoranti italiani di alta cucina da provare almeno una volta nella vita per unicità culinaria e atmosfera iconica

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La Guida Michelin ha recentemente individuato cinque insegne lungo la Penisola che, per identità gastronomica e coerenza progettuale, rappresentano esperienze considerate irripetibili. Ecco quali sono le tappe che, secondo gli ispettori, meritano almeno una visita.

La Pergola a Roma

Situato all’interno del Waldorf Astoria, il ristorante La Pergola, guidato da Heinz Beck, propone una cucina che intreccia tecnica rigorosa e tradizione dell’arte culinaria mediterranea.

Accanto a piatti divenuti simbolo della casa, come i celebri fagottelli ispirati alla carbonara, trovano spazio creazioni più concettuali, tanto che Guida Michelin sottolinea ome la proposta mantenga equilibrio tra ricchezza espressiva e attenzione alla leggibilità del gusto.

Da Vittorio a Brusaporto

In Lombardia, a Brusaporto, Da Vittorio rappresenta un modello di impresa familiare evoluta in eccellenza gastronomica. Nato negli anni Sessanta per iniziativa di Vittorio Cerea, il ristorante impone una cucina di mare in un territorio storicamente legato alla carne.

Il menu valorizza materie prime selezionate con cura e mantiene un forte legame con la tradizione italiana; tra le preparazioni più identitarie spiccano i paccheri alla Vittorio, affiancati da piatti che dialogano con il repertorio regionale e suggestioni internazionali.

Harry’s Piccolo a Trieste

A Trieste, all’interno di Palazzo Dreher, Harry’s Piccolo consolida la propria reputazione grazie alla guida di Matteo Metullio e Davide De Pra. La proposta si articola in percorsi degustazione che raccontano il territorio con precisione tecnica.

La Guida Michelin evidenzia l’armonia tra ingredienti e costruzione dei piatti, citando preparazioni come i bottoni al grano saraceno e l’“Harrysotto”, interpretazione personale del risotto. Il locale dispone inoltre di un bancone omakase e di una sala privata, elementi che arricchiscono l’esperienza complessiva.

Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona

A Verona, Casa Perbellini 12 Apostoli rappresenta per la Guida Michelin una tappa significativa nel panorama gastronomico veneto, dove Gianfranco Perbellini sviluppa una proposta fondata sulla rilettura dei classici attraverso tecnica e immediatezza gustativa. I

l percorso degustazione include preparazioni che combinano ingredienti riconoscibili con lavorazioni precise, mentrea possibilità di vivere l’esperienza allo Chef Table aggiunge una dimensione più diretta, valorizzando la storia del luogo e il dialogo con la brigata.

Osteria Francescana a Modena

A Modena, Osteria Francescana celebra trent’anni di attività e conferma il proprio ruolo nella trasformazione della cucina italiana contemporanea. Dal 1995 Massimo Bottura costruisce un percorso che intreccia arte, memoria e sperimentazione.

La Guida richiama alcuni piatti divenuti emblematici, come le diverse stagionature del Parmigiano Reggiano e i tortellini reinterpretati in chiave concettuale. In occasione dell’anniversario viene presentato il menu “Miseria e Nobiltà”, che riunisce suggestioni della tradizione emiliana e ricerca creativa.

La realtà modenese si estende nel tempo attraverso altri progetti, tra cui Franceschetta 58, Casa Maria Luigia e il Cavallino di Maranello, delineando una visione che supera i confini del singolo ristorante. In tutti i casi, la Guida Michelin evidenziano l’equilibrio tra eleganza contemporanea e radici territoriali.

La selezione della Guida Michelin traccia così un itinerario che attraversa l’Italia da Trieste a Roma, mettendo in luce cinque indirizzi accomunati da una forte identità: un percorso gastronomico che racconta territori, storie imprenditoriali e visioni culinarie capaci di lasciare un segno nel panorama nazionale.