4 Ristoranti di Borghese ai Colli piacentini: il locale vincitore

Svelato il vincitore della prima punta della nuova edizione di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti che ha avuto come location i Colli Piacentini

Dopo i grandi successi delle stagioni precedenti, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è tornato con una nuova edizione pronta a raccontare l’Italia attraverso la sua cucina e i suoi territori. Il format del programma, ormai diventato un vero fenomeno televisivo, riparte con l’undicesima stagione confermando la sua formula vincente. Quattro ristoratori si sfidano in cucina e il giudizio finale viene affidato allo chef e imprenditore Alessandro Borghese.

La prima puntata della nuova stagione sui Colli Piacentini e il vincitore

La puntata di lancio della nuova stagione di 4 Ristoranti è andata in onda domenica 21 dicembre su Sky Uno e aveva come meta i Colli Piacentini. Un territorio che custodisce una tradizione gastronomica autentica. Come da consuetudine anche in questa stagione i ristoratori si sfidano su un piatto tipico che questa volta era pisarei e faśö, ovvero piccoli gnocchetti di pane raffermo e farina. Questi vengono conditi con sugo di fagioli, pomodoro o, a seconda delle interpretazioni, anche con cotiche o altri ingredienti.

Tutti i concorrenti hanno portato in tavola la propria versione, dimostrando quanto una ricetta apparentemente semplice possa essere interpretata in maniera diversa. Come già avvenuto nella scorsa edizione, anche in questa ci saranno degli ospiti speciali. Per la prima puntata c’è stata Katia Follesa, comica, attrice e presentatrice, che ha affiancato Borghese nel corso della serata. La conduttrice ha dichiarato il suo amore per i Colli Piacentini e la cucina del territorio.

A fine serata, dopo la consueta sfida, a convincere maggiormente chef Borghese in questa puntata è stata La Colombaia di Pianello Val Tidone, guidata da Guido insieme alla madre Silvana. Un riconoscimento che premia un locale capace di raccontare il territorio attraverso piatti riconoscibili e ben eseguiti. In gara, oltre al locale vincitore, c’erano altri tre agriturismi rappresentativi della zona. Al secondo posto si è classificata La Sorgente di Piozzano, guidata da Leonardo, che segue personalmente la cucina e utilizza ingredienti provenienti dall’azienda agricola di famiglia.

Il terzo posto è andato a La Pattona di Ponte dell’Olio, dove Alessandro propone un menù dichiaratamente 100% piacentino. Un agriturismo dall’atmosfera informale, con grandi tavoli in legno e un ambiente che richiama le osterie di una volta. A chiudere la classifica, al quarto posto, Il Torrione del Trebbia di Bobbio, gestito da Gianmarco e dalla moglie. Nonostante l’ultima posizione, proprio questo locale aveva conquistato Katia Follesa che aveva assegnato i 5 punti bonus.

La nuova stagione di 4 Ristoranti e le location che verranno toccate

Con questa puntata inaugurale, 4 Ristoranti conferma di voler continuare a raccontare l’Italia partendo dalle tavole e dalle storie dei ristoratori della penisola. La nuova stagione prevede dodici tappe in diverse zone del Paese, alternando mete celebri e territori meno battuti dai grandi circuiti turistici. Accanto ai Colli Piacentini, il viaggio toccherà città e aree come Chioggia, Torino, Cefalù, l’Etna, Reggio Calabria e il Gran Sasso che pare aver proprio conquistato lo chef.

L’obiettivo è sempre quello di continuare a raccontare la varietà della cucina italiana. In oltre dieci anni di programmazione, il format ha superato i 130 episodi e ha coinvolto più di 500 ristoratori, diventando una sorta di mappa gastronomica del Paese. Non sono mancate, nel corso delle stagioni, nemmeno le puntate internazionali, con tappe a Monaco, Hong Kong e Barcellona.