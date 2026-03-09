4 Ristoranti di Borghese a Torino: il locale vincitore

L'ultima puntata di questa undicesima edizione di 4 Ristoranti con chef Borghese è andata in onda da Torino dove è stata nominata la miglior piola

Il programma di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda su Sky Uno e disponibile anche sulla piattaforma NOW, continua a registrare ottimi ascolti dopo più di dieci anni di programmazione. Il meccanismo del programma è semplice ma efficace: quattro ristoratori della stessa città si sfidano per conquistare il titolo di miglior locale della categoria scelta per la puntata. In una delle ultime puntate della stagione il viaggio gastronomico è arrivato a Torino, dove la sfida era dedicata a una delle istituzioni più amate della gastronomia piemontese: le piole.

La sfida di 4 Ristoranti a Torino: i locali protagonisti e il piatto speciale

Nelle puntate di 4 Ristoranti ogni concorrente ospita gli altri tre ristoratori e lo stesso Borghese nel proprio locale. Durante la visita vengono valutati diversi aspetti dell’esperienza gastronomica, tra cui location, menu, servizio e conto. I voti rimangono segreti fino al confronto finale, quando vengono svelati uno dopo l’altro. L’ultimo giudizio è sempre quello dello chef Borghese, che può confermare la classifica oppure cambiarla completamente.

Dopo aver girato molte città d’Italia, l’ultima puntata di questa edizione del programma si è svolta appunto a Torino dove accanto ai grandi ristoranti gourmet e ai caffè storici esistono le piole. Le piole sono trattorie tradizionali dove si mangia cucina piemontese autentica in un’atmosfera semplice e conviviale. Nello specifico sono locali caratterizzati da arredamenti rustici, tavoli in legno e piatti della tradizione preparati con ingredienti del territorio.

Nella puntata torinese di 4 Ristoranti, chef Borghese ha messo a confronto quattro piole rappresentative della città. La sfida si è giocata sulle cinque categorie previste (menu, servizio, conto e location) più lo “special”, una categoria dedicata a un piatto simbolo della tradizione locale. Il piatto protagonista scelto per Torino è stato il vitello tonnato, una delle ricette più iconiche della cucina piemontese.

Tra i ristoranti protagonisti della puntata torinese c’era la Piola Sabauda di Roberto. La cucina propone piatti tradizionali come la finanziera e la bagna cauda. Menu e special sono stati apprezzati dagli sfidanti, mentre la location ha suscitato qualche dubbio perché considerata più simile a un ristorante elegante che a una vera piola. Un’altra concorrente era Trattoria Cerere, guidata da Francesca. Il locale si distingue per un’atmosfera rustica e familiare con tovaglie a quadri, sedie in legno e decorazioni che richiamano la storia della città.

Tra gli altri partecipanti in gara c’era anche Trattoria del Falabrach, gestita da Marco. Il ristorante richiama lo spirito delle piole di una volta, con un ambiente informale e accogliente. Il menu è dedicato alla tradizione piemontese e propone piatti classici preparati secondo ricette storiche. Infine, la Piola di Reaglie con un ambiente che richiama lo stile delle piole storiche con tavoli in legno, arredi semplici e un’atmosfera speciale. Molto apprezzato non solo il menu ma anche la convivialità.

Il locale vincitore della puntata di Torino di 4 Ristoranti

A conquistare il titolo di miglior piola di Torino nella puntata di 4 Ristoranti è stata la Piola di Reaglie, guidata da Marco. Il locale si trova alle porte della città, ai piedi delle colline torinesi, in una zona che conserva ancora un’atmosfera autentica e tranquilla. Il menu propone alcuni dei piatti più rappresentativi della gastronomia piemontese, preparati con ingredienti locali e ricette tramandate di generazione in generazione.

Tra le specialità della casa spiccano gli agnolotti del plin, la guancia brasata e il bollito misto. Il locale ha ottenuto il punteggio più alto della puntata, superando gli altri concorrenti. In particolare, è stata premiata la capacità di offrire un’esperienza genuina, capace di riportare alla memoria le piole di un tempo. Secondo chef Borghese, il ristorante è riuscito a ricreare perfettamente lo spirito di una vera piola torinese, dove non conta solo il cibo ma anche l’atmosfera.