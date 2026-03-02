4 Ristoranti di Borghese a Reggio Calabria: il locale vincitore

La penultima puntata di quest'edizione di 4 Ristoranti con chef Borghese è andata in onda da Reggio Calabria dove si sono sfidati 4 locali della zona

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Alessandro Borghese è ormai uno dei volti più riconoscibili della televisione gastronomica italiana. Chef, imprenditore e personaggio televisivo, con il suo programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda su Sky Uno e disponibile su NOW, attraversa l’Italia alla ricerca del miglior ristorante mettendo in sfida quattro ristoratori della stessa città. Nell’undicesima tappa di questa edizione, il viaggio culinario ha fatto tappa a Reggio Calabria, con una sfida tutta dedicata al miglior ristorante del centro cittadino.

La sfida di 4 Ristoranti a Reggio Calabria: i locali protagonisti e il piatto speciale

Dopo Lazio, Toscana ed Emilia Romagna, 4 Ristoranti è arrivata a Reggio Calabria. Affacciata sullo Stretto di Messina, Reggio Calabria è una città dalla lunga storia e dalla forte tradizione gastronomica. In questa cornice si è svolta la sfida tra quattro ristoranti del centro storico cittadino con giudice Alessandro Borghese. Il meccanismo della trasmissione è ormai noto.

Ogni concorrente ospita gli altri tre insieme a chef Borghese e per ogni locale vengono valutati parametri come location, menu, servizio e conto. A questi si aggiunge una quinta categoria, lo “special”, un piatto simbolo del territorio che tutti devono preparare. I voti restano segreti fino al tavolo finale, quando vengono svelati uno a uno con i punteggi di chef Borghese che spesso ribaltano la classifica.

Nel cuore della città ha gareggiato Timo Restaurant, gestito da Giovanna insieme al fratello chef. Qui l’atmosfera è elegante e il menù punta molto su ricette di famiglia, soprattutto su preparazioni che riportano alla memoria la cucina delle nonne calabresi. In gara anche Lisca Bianca, con Lavinia in sala e il compagno ai fornelli. Il ristorante, caratterizzato dalla cucina a vista, dedica una grande attenzione alla qualità dei prodotti e alla stagionalità del pescato.

In gara c’era anche Royal Reef, guidato da Demetrio. Il locale che si distingue per un ambiente luminoso e contemporaneo serve molti piatti della tradizione locale. Infine, Casual Fish e Sushi, guidato da Salvatore, che ha proposto una formula più trasversale. Il locale, dal design moderno, combina cucina italiana, pizza, sushi gourmet e bar cocktail, rivolgendosi a un pubblico ampio.

Il piatto speciale della puntata è stato il pesce spada alla ghiotta, una delle ricette più rappresentative della tradizione locale. Lo spada, pescato con tecniche antiche e rituali che fanno parte della cultura calabrese, viene poi cotto con un sugo ricco a base di pomodoro, olive, capperi e olio extravergine.

Il locale vincitore della puntata calabrese di 4 Ristoranti

A conquistare il titolo di miglior ristorante del centro di Reggio Calabria è stato Royal Reef di Demetrio. La vittoria è arrivata al termine di un confronto serrato, ma Royal Reef ha convinto per diversi aspetti. Innanzitutto, per la qualità della proposta gastronomica, capace di reinterpretare la cucina calabrese senza snaturarla. Anche il servizio ha giocato un ruolo importante così come la location sul mare.

La vittoria, oltre al prestigio e alla visibilità garantita dal programma, porta con sé anche un premio economico che il vincitore può reinvestire nell’attività. Inoltre, come tutti i partecipanti, anche Royal Reef può esporre il bollino #Ale4Ristoranti, simbolo di appartenenza alla rete di locali che hanno partecipato al programma. Questa è stata la penultima puntata di questa undicesima edizione del programma 4 Ristoranti, la prossima e ultima puntata sarà ambientata a Torino.