4 Ristoranti di Borghese a Modena: il locale vincitore

Il programma 4 Ristoranti di Alessandro Borghese è arrivato a Modena dove è stato scelto il miglior locale con uno “special” dedicato alle tigelle

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Alessandro Borghese è uno degli chef più noti del panorama televisivo e gastronomico italiano. Volto amatissimo dal pubblico, negli anni ha saputo unire cucina, intrattenimento e racconto del territorio, grazie al programma 4 Ristoranti. Questo format continua a macinare ascolti e consensi grazie ad un viaggio tra città italiane per eleggere, puntata dopo puntata, il miglior locale di una determinata categoria. Nell’ultima puntata, Borghese è stato chiamato a eleggere il miglior locale di cucina tradizionale del Modenese.

Chef Borghese con 4 Ristoranti a Modena

Dopo aver fatto tappa in Toscana, Sicilia e Lazio, il programma di chef Borghese è arrivato anche in Emilia-Romagna, fermandosi nella provincia di Modena. La puntata, andata in onda domenica 22 febbraio su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW, ha acceso i riflettori sulla tradizione gastronomica modenese. Modena, celebre per essere la patria di Enzo Ferrari, è conosciuta nel mondo non solo per i motori ma anche per una tradizione gastronomica unica.

La decima tappa di questa stagione ha visto,quindi, sfidarsi come sempre quattro locali della zona. A Carpi ha gareggiato Allosteria, guidata da Alessandro, oste e anima del locale. Il ristorante si trova nella piazzetta centrale e richiama l’atmosfera della trattoria emiliana classica. A Sorbara è scesa in campo Erika con la sua Osteria di Sorbara, ricavata da un antico edificio rurale dei primi del Novecento. L’ambiente conserva il fascino del passato, così come i suoi piatti.

A Spilamberto ha partecipato l’Osteria degli Obici di Fabrizio, affacciata sulla piazza con vista sulla Rocca. Il locale mescola dettagli storici a tocchi moderni mentre le materie prime sono locali e selezionate con attenzione. Infine, alle porte del centro storico di Modena, Francesca ha portato in gara il Ristorante Damedeo. Un ambiente curato ed elegante con la cucina che propone piatti iconici modenesi. Le regole della competizione sono rimaste quelle di sempre: ogni ristoratore ha ospitato gli altri tre concorrenti e lo chef Borghese nel proprio locale.

Dopo un’attenta ispezione iniziale della cucina, Borghese ha valutato l’ordine e la pulizia, mentre durante il servizio sono stati giudicati da tutti l’accoglienza, la qualità dei piatti e il rapporto qualità-prezzo. I voti, assegnati da 0 a 10 per location, menu, servizio, conto e “special”, sono rimasti segreti fino al confronto finale. Il piatto speciale della puntata modenese è stato dedicato alle tigelle, simbolo della convivialità emiliana, che rappresentano uno dei prodotti più identitari del territorio.

4 Ristoranti di Borghese a Modena: il locale vincitore

Dopo il confronto finale e lo svelamento dei voti, compresi quelli di chef Borghese, il titolo di miglior ristorante di cucina tradizionale del modenese è andato al Ristorante Damedeo di Francesca.

Il locale, situato alle porte del centro storico di Modena, ha convinto per eleganza, cura dei dettagli e coerenza tra proposta gastronomica e identità territoriale. L’ambiente raffinato ma accogliente, con il salotto all’ingresso, le poltrone in pelle e il camino, ha rappresentato un valore aggiunto nella valutazione complessiva della location.

In cucina, il Ristorante Damedeo ha saputo valorizzare i grandi classici modenesi mantenendo un forte legame con la tradizione, ma introducendo una particolare attenzione all’estetica del piatto e alla presentazione. La tappa emiliana di Alessandro Borghese 4 Ristoranti si è così conclusa celebrando un locale che unisce tradizione e cura contemporanea, in una provincia che resta uno dei punti di riferimento assoluti della gastronomia italiana.