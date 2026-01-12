4 Ristoranti di Borghese a Macerata: il locale vincitore

Chef Borghese durante l'ultima puntata del programma 4 Ristoranti è arrivato nella città marchigiana di Macerata dove ha decretato il miglior locale

Il viaggio gastronomico di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti continua a raccontare l’Italia attraverso i suoi territori, le sue tradizioni e le storie di chi ogni giorno lavora in cucina. L’undicesima stagione del programma, ormai diventato un vero cult televisivo, ha fatto tappa nelle Marche, con una puntata ambientata nella provincia di Macerata. Il format resta fedele a sé stesso: quattro ristoranti si sfidano ospitando, a turno, gli altri concorrenti e lo chef Alessandro Borghese nel proprio locale.

Chi ha vinto la puntata di 4 Ristoranti a Macerata

Il programma 4 Ristoranti di Alessandro Borghese prosegue lungo la strada del successo. Giunto all’undicesima edizione dopo le puntate girate a Cefalù e Chioggia, lo chef con il suo team è arrivato a Macerata. Qui, come sempre, si sono sfidati 4 ristoratori e il piatto speciale era il ragù di papera.

A conquistare il titolo di “miglior ristorante di cucina contadina del Maceratese” è stato Country House I Gelsi, guidato da Francesca, protagonista di una vittoria carica di emozione. Il locale si trova a Sambucheto, immerso nel verde delle campagne, all’interno di un casale del Settecento, un tempo stazione di posta per il cambio dei cavalli e oggi interamente rinnovato.

Francesca è nata a Bologna ma ha scelto le Marche come casa. Insieme al marito Pietro, porta avanti una cucina che unisce tradizione e ricerca, con speciale riguardo sia alla materia prima sia alle tecniche di cottura. Il piatto speciale della puntata, il ragù di papera, è stato decisivo. Francesca ha convinto chef Borghese e gli altri ristoratori con una versione intensa e fedele alla tradizione, capace di raccontare la cucina delle feste e delle domeniche in famiglia.

Gli altri ristoranti in gara nella puntata di Macerata

Accanto al locale vincitore, la puntata di 4 Ristoranti di Macerata ha visto sfidarsi altri tre ristoratori, ciascuno con una visione personale della cucina tradizionale. Alessandro Borghese, durante il programma, ha così avuto modo di testare e presentare al pubblico anche altre tre strutture del posto.

A rappresentare il centro storico di Macerata c’era L’Infinito a Tavola, guidato da Jacopo, ribattezzato durante la puntata “il big man”. Il ristorante si trova nei vicoli della città e dispone anche di un giardino. Jacopo si occupa della sala, mentre la cucina è affidata alla moglie Valeria. La loro proposta gastronomica è fortemente legata alla tradizione marchigiana, con piatti che puntano su sapori autentici e uso delle materie prime locali.

Da Recanati è arrivato Mirko, titolare di Poesia a Tavola Macelleria. Definito “l’oste macellaio”, Mirko gestisce un locale che unisce osteria e macelleria, con un bel bancone in vista ricco di carni, salumi e formaggi del territorio. In cucina lavora la moglie, cresciuta con la cucina della nonna, mentre Mirko cura l’accoglienza e la selezione delle materie prime.

Completa il quartetto Alessio, anima della Taverna San Nicolò. Il suo locale si trova in un ex granaio appartenuto ai Frati Agostiniani, nel borgo di Montecassiano. L’edificio originale è stato convertito in una taverna suggestiva con muri in pietra, arcate antiche e tavoli in legno. Alessio è titolare e chef e lavora con la sua compagna. I suoi piatti affondano le radici nella tradizione contadina, ma vengono reinterpretati grazie a un approccio più moderno.