4 Ristoranti di Borghese a Chioggia: il locale vincitore

Chi ha vinto la puntata di 4 Ristoranti a Chioggia? Una scelta tutt'altro che facile per Alessandro Borghese all'insegna di identità culinarie diverse

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La nuova puntata di 4 Ristoranti ha portato lo sguardo di chef Alessandro Borghese in una delle città lagunari più identitarie del Veneto tra calli, canali e una tradizione marinara antichissima. I quattro ristoratori si sono messi in gioco per rappresentare il miglior racconto gastronomico locale a base di pesce e il risultato finale ha premiato una visione molto precisa, costruita sul legame tra materia prima e memoria del territorio.

Chi ha vinto la puntata di 4 Ristoranti a Chioggia

La sfida, ambientata a Chioggia, ha messo a confronto esperienze diverse, accomunate dal rapporto quotidiano con il mare. Il titolo di vincitore è andato al Bacaro La Baia dei Porci, realtà situata nel centro storico della città e guidata da Cristina, con il lavoro in cucina del marito Andrea.

Il locale si è distinto nel corso della puntata per un’identità chiara, costruita su una proposta accessibile ma coerente, capace di raccontare il territorio senza rigidità. La dimensione raccolta del ristorante, con pochi coperti e un dehors, ha contribuito a creare un’esperienza improntata sull’accoglienza e sulla relazione con il cliente.

Determinante è stata la centralità della materia prima, affidata a una cucina che ha puntato sulla semplicità esecutiva e sulla riconoscibilità dei sapori e dove la proposta gastronomica, pur restando ancorata alla tradizione, ha mostrato contaminazioni legate ai percorsi di vita della famiglia, senza snaturare l’impianto complessivo; un equilibrio ha inciso in modo significativo nella valutazione finale.

Nel corso del confronto, il Bacaro ha ottenuto i punteggi più alti nelle categorie chiave del programma: Menù e Servizio hanno evidenziato una coerenza tra proposta e aspettative, mentre la Location, curata direttamente dalla titolare con oggetti di recupero e memorie locali, ha rafforzato il racconto identitario del luogo. Il giudizio conclusivo dello chef Borghese ha confermato il primato del ristorante, premiando la solidità dell’insieme più che il singolo piatto.

Tutti i locali in gara a 4 Ristoranti di Borghese a Chioggia

Accanto al ristorante vincitore, la puntata di 4 Ristoranti ha visto confrontarsi altre tre realtà rappresentative della ristorazione chioggiotta. La Taverna da Nadia e Felice ha portato in gara una cucina fortemente legata alla tradizione domestica, con piatti che hanno valorizzato il pescato locale e una mise en place sobria ma curata. L’attenzione alla materia prima è stata uno degli elementi più apprezzati, anche se non tutte le categorie hanno convinto allo stesso modo.

Il Ristorante all’Arena, situato a Sottomarina, ha invece proposto una visione più orientata alla sperimentazione: il suo approccio ha unito cucina di pesce e influenze contemporanee, con aperture verso tecniche e preparazioni non strettamente locali; scelta che ha evidenziato una buona competenza tecnica, ma ha diviso i giudizi soprattutto su Conto e Servizio, penalizzati da una gestione percepita come discontinua.

Completa il quadro il Ristorante Alberto Capo, forte di una storia pluridecennale e di una posizione affacciata sul canale, dove la proposta ha cercato di reinterpretare la cucina tipica in chiave attuale, puntando su piatti simbolo della tradizione. E anhce se alcune criticità sono emerse durante il servizio e hanno influito sul punteggio finale, il valore del percorso gastronomico e della location è stato infine riconosciuto all’unanimità.