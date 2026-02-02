4 Ristoranti di Alessandro Borghese a Pisa: il locale vincitore

La puntata di 4 Ristoranti di Borghese a Pisa ha mostrato la sfida tra osterie storiche e ha decretato il locale vincitore della cucina tipica pisana

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La puntata di ‘4 Ristoranti’ di Borghese a Pisa è stata girata tra centro storico e zone ricche di osterie e ha costruito una sfida basata su piatti identitari e cucina di territorio. La gara ha messo al centro una Pisa meno turistica, valorizzando trattorie storiche, ricette tradizionali e un equilibrio tra memoria gastronomica e interpretazione contemporanea.

Chi ha vinto la puntata di 4 Ristoranti a Pisa

Il titolo di miglior ristorante di cucina tipica di Pisa è andato alla Trattoria Il Campano dal 1923, al termine della puntata di ‘4 Ristoranti’ ambientata in città e trasmessa su Sky. Il locale di via Cavalca ha chiuso la gara davanti agli altri concorrenti dopo il confronto finale e la rivelazione dei voti di Alessandro Borghese, che hanno definito la classifica definitiva.

Nel corso della puntata, il ristorante guidato da Giampiero Mugnai ha ottenuto valutazioni positive in più fasi della competizione, distinguendosi per un’impostazione di cucina legata alla tradizione e per una proposta coerente con l’identità del territorio. Il giudizio dello chef ha sottolineato il valore di una cucina diretta e riconoscibile, costruita su preparazioni essenziali e su un approccio che ha privilegiato la sostanza rispetto all’elaborazione.

La vittoria ha comportato l’assegnazione del premio economico previsto dal programma, destinato a essere reinvestito nell’attività; un riconoscimento che ha avuto un peso specifico per un locale ospitato all’interno di una torre medievale del centro storico, da decenni punto di riferimento per la cucina pisana e per una clientela legata alle ricette tradizionali.

Tutti i locali in gara a 4 Ristoranti di Borghese

La sfida ha coinvolto complessivamente quattro ristoranti cittadini, chiamati a confrontarsi sulle categorie di menù, servizio, conto, location e special. Quest’ultimo, per la puntata pisana, è stato dedicato alla trippa alla pisana, piatto simbolo della cucina popolare locale, nato dal recupero degli avanzi e da una cultura gastronomica improntata alla valorizzazione di ogni ingrediente disponibile.

La preparazione tradizionale prevede una base di trippa insaporita con pancetta, verdure, passata di pomodoro, formaggio e aromi, con un equilibrio tra sapidità e intensità che varia da famiglia a famiglia. Proprio questa ricetta, carica di memoria e identità, ha rappresentato uno dei passaggi decisivi della gara, mettendo alla prova il rapporto dei ristoranti con la tradizione più autentica del territorio pisano.

La puntata condotta da Alessandro Borghese ha messo a confronto le quattro realtà differenti, tutte accomunate dal riferimento alla cucina tipica anche se distinte per stile e pubblico.

Oltre al vincitore, ecco presentati gli altri concorrenti! Osteria La Grotta, guidata da Giuseppina, ha rappresentato un equilibrio tra tradizione toscana e rilettura contemporanea dei piatti, in uno spazio che ha raccontato anche un passato legato al mondo della scenografia e del cinema.

Osteria Rossini, condotta da Stefano insieme alla moglie Cristina, ha proposto un’idea di ristorazione improntata su semplicità e accoglienza, con una cucina riconoscibile e diretta.

In Domo – Osteria pisana ha affrontato invece una sfida diversa, legata alla sua posizione in un’area fortemente turistica; la proposta di Mario ha puntato su tecniche moderne e su una cura formale evidente, cercando di dimostrare come tradizione e innovazione possano convivere anche in un contesto ad alta frequentazione.

La puntata ha restituito un quadro variegato della ristorazione pisana e ha mostrato come sotto la stessa etichetta di cucina tipica possano convivere tecniche e sensibilità diverse.