4 Ristoranti di Borghese sul litorale romano: il locale vincitore

La puntata di 4 Ristoranti di Borghese sul litorale romano racconta i locali in gara e il ristorante vincitore tra Fregene Passoscuro e Ladispoli

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il litorale romano è stato al centro di una nuova puntata di Alessandro Borghese ‘4 Ristoranti’, registrata nei mesi scorsi e andata in onda domenica 18 gennaio. La trasmissione ha portato sotto i riflettori una selezione di locali affacciati sul mare e ha raccontato un tratto di costa da sempre legato alla ristorazione balneare.

Chi ha vinto la puntata di 4 Ristoranti sul litorale romano

La competizione ha coinvolto quattro ristoranti-stabilimenti situati tra Fregene, Passoscuro e Ladispoli, tutti accomunati dalla posizione fronte mare e da una proposta fortemente legata alla cucina di pesce.

La puntata, registrata durante l’estate e rimasta riservata fino alla messa in onda, ha visto alternarsi ispezioni in cucina, valutazioni sul servizio e confronti sui piatti simbolo del territorio.

Il momento decisivo è arrivato nel finale, quando i voti dei ristoratori sono stati affiancati da quelli dello chef, come da regolamento. A determinare l’esito è stata proprio la valutazione finale di Borghese, che ha permesso a Cocco Loco di Fregene, gestito dalla famiglia Travaglini, di ottenere il punteggio complessivo più alto. La proposta del locale si è distinta per un’impostazione essenziale, senza eccessi formali, ma attenta alla qualità delle materie prime e alla coerenza con il contesto marinaro.

Come riportato su ‘Fregeneonline’, nella nota dell’Amministrazione comunale Fiumicino è stato sottolineato che “Il Comune di Fiumicino è orgoglioso del riconoscimento ottenuto come eccellenza della cucina italiana, grazie alla presenza di tre delle quattro realtà ristorative del litorale romano, di Passoscuro e Fregene, selezionate da un celebre programma televisivo. Le strutture hanno rappresentato il meglio del patrimonio gastronomico e marinaro della nostra costa, distinguendosi per creatività e attenzione alla qualità delle materie prime”.

Tutti i locali in gara a 4 Ristoranti di Borghese sul litorale romano

Accanto al locale vincitore, la puntata ha visto la partecipazione di altri tre ristoranti che hanno contribuito a delineare un panorama variegato della ristorazione costiera. In gara c’erano Gotha Beach di Ladispoli, Brasilia e Il Cavalluccio Marino di Passoscuro, tutti con una forte integrazione tra cucina e stabilimento balneare, elemento distintivo del litorale romano.

Le regole della trasmissione sono rimaste invariate: ogni ristoratore ha ospitato gli avversari nel proprio locale, sottoponendosi alle valutazioni su location, menu, servizio e conto, oltre allo “special” della puntata.

Per questo episodio, il piatto scelto come riferimento territoriale è stato quello delle telline, ingrediente semplice ma identitario, capace di raccontare un rapporto diretto con il mare e con una tradizione popolare ancora molto viva.

Il confronto finale, come di consueto, si è svolto attorno a un unico tavolo, momento in cui sono emersi giudizi e differenze di visione tra i partecipanti. Solo alla fine sono stati rivelati i voti di Alessandro Borghese, elemento che ha confermato la classifica definitiva e assegnato il titolo di migliore ristorante del litorale romano per questa puntata.

L’eco della trasmissione ha avuto una ricaduta anche istituzionale e l’Assessore alle attività Produttive, Raffaello Biselli, ha dichiarato: “Esprimo i più sentiti complimenti ai ristoratori, ai loro team e a tutti gli operatori del settore per la capacità di raccontare con passione e professionalità il territorio. La partecipazione di queste attività a una trasmissione di profilo nazionale, dimostra quanto Fiumicino sia sinonimo di eccellenza, e consolida il ruolo del nostro litorale come meta ideale per gli amanti della buona tavola e delle esperienze autentiche”.