4 Hotel con Bruno Barbieri nelle Marche: il miglior albergo

La seconda puntata di "Bruno Barbieri -4 Hotel" è andata in onda dalle Marche dove è stata scelta la miglior struttura per una vacanza nella natura

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Bruno Barbieri è uno degli chef italiani più conosciuti dal pubblico televisivo. Dopo una lunga carriera nell’alta cucina, è diventato un volto popolare grazie a “MasterChef Italia” e a “Bruno Barbieri – 4 Hotel“, il programma dedicato al mondo dell’ospitalità. Dal 2018 lo chef viaggia tra alberghi e strutture ricettive, mettendo alla prova servizio, camere, colazioni e location. Dato il grande successo riscosso, “4 Hotel” è partita il 6 settembre 2026 con una nuova stagione trasmessa su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW. Questa volta la seconda puntata è andata in onda dalle Marche, dove quattro imprenditori si sono confrontati in una sfida dedicata all’ospitalità all’aria aperta.

4 Hotel nelle Marche: concorrenti e miglior struttura

La seconda puntata della nuova stagione ha portato Bruno Barbieri tra la costa del Conero e l’entroterra marchigiano. Al centro dell’episodio non c’erano gli alberghi tradizionali, ma strutture capaci di combinare il contatto con la natura con servizi e comodità. Una forma di vacanza sempre più richiesta, nella quale campeggi e villaggi turistici propongono soluzioni come chalet, bungalow, tende glamping e camere particolari per dormire sotto le stelle. Dopo la puntata delle Eolie, quindi, Barbieri ha scelto un’esperienza completamente diversa.

Il primo concorrente è stato Marco del Girasole Country Village di Massignano, struttura nata nel 2000 e situata in una posizione che permette di spaziare dal mare ai Monti Sibillini. Tra le sistemazioni proposte ci sono anche le tende safari, dotate di cucina, bagno e camere da letto. Alice ha presentato Poggio Imperiale Marche, country house situata nella zona di Civitanova Alta, frazione di Civitanova Marche. La proposta comprende appartamenti, tende glamping, sistemazioni a forma di bolla, piscina, area benessere, maneggio e spazi per bambini.

La terza struttura in gara era il Villaggio Conero Azzurro di Numana, condotto da Matteo. L’attività, fondata dal nonno circa quarant’anni fa, è cresciuta trasformando un campeggio destinato inizialmente a tende e roulotte in un complesso con bungalow, chalet e cottage. A completare la sfida è stata Maura del Camping Village Bellamare di Porto Recanati. Il complesso si estende su circa 50 mila metri quadrati e comprende piazzole, bungalow in legno, appartamenti e sistemazioni più moderne. La vicinanza al mare e la vista verso il Monte Conero rappresentano due dei suoi punti di forza.

La classifica definitiva ha premiato Matteo e il Villaggio Conero Azzurro, proclamato miglior albergo della puntata marchigiana di “4 Hotel” con 129 punti. Decisivo è stato anche il punteggio assegnato da Bruno Barbieri. Alle sue spalle, in seconda posizione, si è piazzato il Camping Village Bellamare di Maura con 127 punti. Marco e il Girasole Country Village hanno raggiunto quota 124, mentre Poggio Imperiale Marche di Alice ha terminato la gara con 119 punti.

Come funziona la nuova stagione di 4 Hotel

Il meccanismo di “4 Hotel” continua a basarsi sul confronto diretto tra quattro proprietari o responsabili di strutture della stessa area geografica. A turno, ogni concorrente ospita gli altri partecipanti e Bruno Barbieri. Il gruppo osserva la posizione dell’albergo, prova la camera e i servizi, valuta la colazione e, al momento del pagamento, giudica il rapporto tra prezzo ed esperienza. Al termine di ogni soggiorno vengono assegnati voti da zero a dieci in cinque categorie.

I punti dello chef possono confermare il risultato iniziale oppure modificare completamente la classifica. Già nella presentazione di questa nuova edizione del programma Barbieri aveva annunciato che il pubblico avrebbe scoperto “location che sorprenderanno”, annunciando un viaggio tra forme di ospitalità molto differenti tra loro.

Nella stagione 2026 è tornato anche il “Barbieri Plus”, un bonus attribuito alla caratteristica più interessante incontrata durante la sfida. La nuova edizione è composta da otto appuntamenti. Dopo la puntata alle Isole Eolie e quella nelle Marche, il percorso toccherà località come il Monferrato, la zona tra Lignano Sabbiadoro e Grado con la Laguna di Marano, la Sila, Brescia, i Castelli Romani e Como.