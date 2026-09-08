4 Hotel con Barbieri alle isole Eolie: il miglior albergo

4 Hotel di Bruno Barbieri è andato in onda con la prima puntata della nuova stagione dalle Isole Eolie dove è stata decretata la miglior stuttura

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Bruno Barbieri è tornato a viaggiare per l’Italia con una nuova edizione di “4 Hotel”, il programma che mette alla prova gli albergatori in alcune delle destinazioni più affascinanti del Paese. Lo chef, ormai volto molto amato della televisione oltre che protagonista dell’alta cucina italiana, ha inaugurato la stagione 2026 in Sicilia.

4 Hotel alle Isole Eolie: le strutture in gara

La nuova edizione di “Bruno Barbieri – 4 Hotel” ha debuttato domenica 6 settembre 2026 su Sky Uno ed è disponibile anche in streaming su NOW. La stagione comprende otto tappe in tutta Italia. Dopo le Isole Eolie, il viaggio di Barbieri proseguirà nelle Marche, nel Monferrato tra le province di Alessandria e Asti, nella zona compresa tra Lignano Sabbiadoro e Grado, sulla Sila, a Brescia, nei Castelli Romani e infine a Como. Lo chef aveva anticipato in un’intervista che, in quest’edizione, il pubblico avrebbe potuto vedere “location che sorprenderanno”.

Il format conserva lo stesso meccanismo dal principio. In ogni episodio quattro albergatori della stessa area geografica diventano contemporaneamente concorrenti e ospiti delle strutture rivali. Come spiegato da SkyTg24, la prima puntata della nuova stagione è stata ambientata alle Isole Eolie, arcipelago siciliano di origine vulcanica. La sfida si è concentrata in particolare su Lipari, la più grande e vivace delle isole, e Salina, conosciuta per la produzione di capperi e la Malvasia. Le quattro concorrenti erano Lucie, Francesca, Sarah e Ariana.

Lucie gestisce l’Hotel Ravesi, boutique hotel situato a Malfa, sull’isola di Salina. L’albergo è nato dal recupero di un antico borgo e conserva diversi elementi delle tradizionali abitazioni eoliane. Tra le particolarità ci sono il bar ricavato all’interno di un vecchio palmento e una barca riservata agli ospiti. Sempre a Salina si trova Al Belvedere, il residence condotto da Francesca. La proprietà era originariamente la casa del bisnonno ed è stata trasformata in struttura ricettiva dalla famiglia.

A Lipari ha partecipato l’Hotel Mea, boutique hotel a quattro stelle diretto da Sarah, nata in Australia da madre irlandese e padre originario di Lipari. La struttura ora appartiene al gruppo Aeolian Charme. La quarta concorrente era Ariana dell’Hotel Rocce Azzurre di Lipari. Nata a Londra, si è trasferita sull’isola quando aveva dodici anni e lavora nell’albergo dall’età di diciannove anni. La struttura è posizionata direttamente sul mare, con spiaggia privata, pontile per l’arrivo delle barche e ristorante panoramico.

Chi ha vinto 4 Hotel alle isole Eolie

In 4 Hotel a turno gli albergatori trascorrono una giornata e una notte in ciascun hotel, accompagnati da Bruno Barbieri, osservando gli ambienti, provando i servizi e verificando la qualità dell’accoglienza. Al termine di ogni soggiorno vengono assegnati voti da zero a dieci in cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Ai giudizi dei concorrenti si aggiungono quelli di Barbieri, che durante il confronto conclusivo possono confermare oppure cambiare completamente la classifica.

Anche nel 2026 è presente il “Barbieri Plus”, un bonus di cinque punti destinato alla caratteristica di una struttura che ha colpito maggiormente lo chef. A conquistare il titolo di miglior albergo delle Isole Eolie è stato l’Hotel Ravesi di Lucie, a Salina. La struttura ha terminato la gara con 131 punti, superando per una sola lunghezza l’Hotel Rocce Azzurre di Ariana, fermatosi a 130. Al terzo posto si è classificato Al Belvedere di Francesca con 118 punti, mentre l’Hotel Mea di Sarah ha concluso la sfida a quota 109.

Nel corso della prima parte della gara, prima dell’intervento di Barbieri, il Ravesi aveva già ottenuto 95 punti. L’hotel ha convinto per l’atmosfera, il rapporto con il territorio e l’attenzione riservata alla sostenibilità.