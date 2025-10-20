4 Hotel di Barbieri Val d'Orcia e Val di Chiana: miglior albergo

Eletto il miglior albergo della Val d'Orcia e Val di Chiana: la struttura struttura che ha vinto la puntata di 4 Hotel con Bruno Barbieri in Toscana

Le colline senesi hanno fatto da sfondo alla nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel andata in onda su Sky Uno: lo chef ha messo alla prova quattro strutture alberghiere della Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, in un territorio dove si intrecciano cultura, natura e tradizione.

Lo show, giunto alla sua ottava edizione, vede ogni volta sfidarsi tra loro quattro albergatori appartenenti alla stessa categoria commerciale e alla medesima area geografica. Ogni titolare, a turno, ospita per un giorno e per una notte gli altri tre colleghi e chef Barbieri. Gli albergatori valutano la location, i servizi, le camere, i prezzi e la colazione con voti da 0 a 10. Lo stesso farà Barbieri con i suoi voti che possono confermare o ribaltare i risultati a fine puntata.

Bruno Barbieri – in Val d’Orcia e Val di Chiana: le strutture in gara

Tra le quattro strutture in gara nella puntata dedicata alla Val d’Orcia e Val di Chiana, troviamo Terra Antica, agriturismo gestito da Mario e circondato da vigne a perdita d’occhio ad Acquaviva, una piccola frazione del comune di Montepulciano. L’albergo punta molto sulla sostenibilità ed è dotato di 4 suites e 4 ville costruite con i più sofisticati biomateriali.

Posizione pittoresca per l’Albergo Le Terme di Diego, un 4 stelle situato in un palazzo del Quattrocento che si affaccia sulla Piazza delle Sorgenti a Bagno Vignoni, una grande vasca termale d’epoca etrusca. L’hotel vanta 33 camere e in aggiunta c’è anche una villetta con 2 suites e un giardino privato da 400 metri quadrati.

Altra struttura in gara nella puntata che ha visto sfidarsi gli alberghi delle Colline Senesi è Il Cavalleggero, azienda agrituristica di Valentina a Campiglia d’Orcia, proprio nel cuore della Val d’Orcia. La struttura è costituita da 5 camere arredate con materiale di recupera. Nelle camere, per scelta, non c’è la tv ma sono presenti libri per rilassarsi e meditare.

A completare l’elenco delle strutture c’è l’agriturismo Terre di Giorgio – Villa La Palazzetta di Alberto, situato nel cuore della Val d’Orcia: 6 camere e 2 appartamenti, oltre a un ristorante, un bar, un piccolo bosco e anche una piscina. Alberto è un milanese con origini milanesi che si è innamorato della Val d’Orcia dopo aver vissuto in giro per il mondo, decidendo di aprire prima un’azienda agricola e poi un agriturismo.

Chi ha vinto 4 Hotel di Barbieri in Val d’Orcia e Val di Chiana

Oltre ai voti per le categorie tradizionali, da quest’anno è presente anche il Barbieri Plus: si tratta di un bonus che lo chef assegna, a suo piacimento, a uno degli albergatori in gara, per premiare un dettaglio speciale in grado di colpirlo particolarmente nel corso del suo soggiorno.

A vincere la puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel in Val d’Orcia e Val di Chiana è stato l’Albergo Le Terme di Diego che ha totalizzato 135 punti. Il Barbieri Plus (5 punti di bonus) è andato a Il Cavalleggero di Valentina, struttura arrivata al secondo posto con un totale di 128 punti. Una sola lunghezza di differenza tra gli alberghi che sono arrivati al terzo e al quarto posto: 112 punti per Terra Antica di Mario e 111 punti per Terre di Giorgio – Villa La Palazzetta di Alberto.