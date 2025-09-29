4 Hotel con Barbieri nella Riviera di Ulisse: il miglior albergo

4 Hotel con Bruno Barbieri dedica un episodio alla Riviera di Ulisse dove, secondo la leggenda, Ulisse si fermò incantato dalla maga Circe sul promontorio

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Domenica 28 settembre è andato in onda su Sky Uno e NOW un nuovo episodio di 4 Hotel condotto da Bruno Barbieri, ambientato nella suggestiva Riviera di Ulisse. La puntata ha visto quattro strutture sfidarsi per il titolo di miglior albergo, valutate secondo parametri ormai consolidati: qualità del servizio, attenzione alla pulizia, rapporto tra prezzo e offerta, oltre alla capacità di valorizzare l’identità del territorio. Un peso crescente è stato dato anche alla sostenibilità, dalla gestione dell’acqua al ricorso a energie rinnovabili.

Il miglior albergo nella Riviera di Ulisse a 4 Hotel

La cornice scelta non poteva essere più evocativa. La Riviera di Ulisse, che si estende tra Circeo, Terracina, Fondi e Gaeta, unisce il fascino dei miti omerici a paesaggi naturali e siti archeologici di grande rilievo. Qui spiagge sabbiose, promontori e calette si alternano a borghi marinari e resti di ville romane, in un territorio che incarna l’autenticità di un turismo lento e consapevole.

La sfida tra i quattro albergatori ha avuto un esito chiaro: a convincere Barbieri e gli stessi concorrenti è stato Le Palme – Family Beach Village di Terracina, gestito da Ubaldo insieme al fratello. Nato come campeggio nel 1998, il complesso è stato ristrutturato nel 2015 e trasformato in un moderno villaggio a misura di famiglia. Punto di forza è la posizione fronte mare, che permette un accesso immediato alla spiaggia.

La struttura è composta da 54 unità abitative immerse in un giardino di essenze mediterranee, tra bungalow e case mobili realizzate con materiali eco-compatibili. Gran parte dell’energia necessaria proviene da impianti fotovoltaici, a conferma di una visione orientata alla sostenibilità. Il ristorante, i servizi per bambini e l’organizzazione di attività dedicate completano l’offerta, rendendo l’esperienza comoda e al tempo stesso autentica.

Gli altri alberghi della Riviera di Ulisse in gara a 4 Hotel

Accanto al vincitore, altri tre albergatori hanno portato in gara strutture molto diverse tra loro. Federica ha presentato il Female Resort, aperto nel 2012 e pensato come un’oasi di pace a pochi chilometri dal mare. Lo stile moderno e minimalista si intreccia con elementi che raccontano i viaggi della famiglia proprietaria. La piscina con acqua salata e il campo da padel hanno rappresentato alcuni dei punti di forza.

Antonio ha invece messo in campo il Martino Club Hotel di Salto di Fondi. La struttura si affaccia direttamente sul mare e offre ai clienti una spiaggia privata. L’albergo-villaggio punta su un’ampia gamma di servizi, dal parrucchiere interno alle attività sportive, fino al pianobar e alla discoteca, cercando di creare un’esperienza completa e immersiva.

Infine, Roberto ha gareggiato con il Bajamar Beach Hotel di Formia. L’hotel propone sei tipologie di camere arredate con materiali di pregio come legno massello e granito brasiliano. La posizione fronte mare, la spiaggia privata e i due ristoranti panoramici con terrazza hanno dato alla struttura un carattere elegante e tradizionale.

Le tappe delle altre puntate di 4 Hotel con Barbieri

Quella dedicata alla Riviera di Ulisse è stata solo una delle sfide della nuova stagione di 4 Hotel con Bruno Barbieri. In precedenza, la competizione ha toccato scenari molto diversi, ciascuno con le proprie peculiarità. La prima tappa ha portato le telecamere all’Isola d’Elba, dove il mare toscano e le tradizioni isolane hanno fatto da sfondo a una gara avvincente tra strutture che hanno saputo raccontare il territorio.

Successivamente, Barbieri è approdato in Sicilia occidentale con la puntata dedicata a Trapani e Marsala, tra saline, vigneti e paesaggi unici che hanno messo alla prova l’ospitalità locale.

Una terza sfida si è svolta in Abruzzo, con protagonista L’Aquila: qui gli hotel concorrenti hanno offerto un’ospitalità capace di intrecciare tradizione montana e voglia di rinascita.

Tappe che confermano l’obiettivo del programma: raccontare l’Italia dell’accoglienza, mettendo a confronto realtà diverse e mostrando al pubblico come cambia il concetto di miglior albergo da nord a sud del Paese.