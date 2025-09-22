4 Hotel con Bruno Barbieri a L'Aquila: il miglior albergo

Il miglior albergo d'Abruzzo: ecco la struttura che ha vinto la puntata di 4 Hotel di Bruno Barbieri andata in scena tra L'Aquila e provincia

La terza puntata dell’ottava stagione di Bruno Barbieri – 4 Hotel ha portato lo chef alla ricerca del miglior albergo in Abruzzo, tra L’Aquila e provincia.

Lo scenario è suggestivo: tra le dimore storiche e le ambientazione più moderne, alla scoperta di un territorio autentico. Il format dello show è sempre lo stesso: dal momento del check-in, Barbieri verifica l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e l’ospitalità di ogni struttura.

Bruno Barbieri – 4 Hotel L’Aquila: le strutture in gara

Nella puntata si sono sfidati quattro albergatori di altrettanti hotel, a partire da Michela, figlia dei titolari del Celestino V: si tratta di un B&B aperto nel 2014 nel centro storico de L’Aquila. La famiglia ha deciso di trasformare la propria casa in una struttura ricettiva dopo il terribile terremoto del 2009. Presenti 4 suites e una grande sala comune con camino che restituisce un’atmosfera familiare.

Si resta tra i vicoli del centro per l’albergo diffuso Ginevra Boutique Rooms di Nicola: è dislocato in tre antichi palazzi e vanta in totale 18 camere, un ristorante e un bistrot, per un contrasto tra storia e modernità che rispecchia il gusto del titolare.

Altro hotel in gara è Villa Porelli Spa & Suite di Lorenzo, situato nella Conca Aquilana con vista suggestiva sul Parco del Gran Sasso. La villa è nata sul terreno di famiglia dove un tempo sorgeva la vigna del nonno: oggi la struttura è molto moderna, con quattro camere e ogni tipo di comfort. Presente anche una piccola area wellness privata e un giardino che consente di ammirare la vallata de L’Aquila.

L’elenco dei quattro alberghi in gara è completato dall’Antica Dimora del Tratturo Magno di Maria Francesca: si trova a Tussio, frazione del comune di Prata d’Ansidonia, nella Piana di Navelli al confine con il Parco Nazionale del Gran Sasso. La casa del nonno paterno è stata trasformata in una struttura ricettiva di sei stanze, tutte diverse.

Chi ha vinto 4 Hotel di Barbieri a L’Aquila

I quattro albergatori in gara hanno giudicato le varie strutture in base alle seguenti categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. A queste, a partire dalla nuova stagione, si è aggiunto anche il Barbieri Plus, bonus da cinque punti che lo chef assegna a sua discrezione, un premio extra che celebra un dettaglio, un gesto o un’attenzione particolare che lo ha colpito durante il soggiorno. I cinque punti aggiuntivi possono essere assegnati anche per un gesto di grande ospitalità o per un’iniziativa eco-sostenibile.

La puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel andata in scena a L’Aquila e provincia è stata vinta dal Ginevra Boutique Rooms di Nicola che ha ottenuto anche i cinque punti bonus dell’ambito Barbieri Plus. Nell’annunciare il vincitore, lo chef si è rivolto così al titolare: “Per avere successo bisogna osare, e tu lo sai fare benissimo”.

Ginevra Boutique Rooms ha conquistato il titolo di miglior albergo d’Abruzzo, vincendo la puntata con 141 punti; al secondo posto troviamo l’Antica Dimora del Tratturo Magno di Maria Francesca con 140 punti; terza posizione per Villa Porelli Spa & Suite di Lorenzo a quota 127 punti; quarto posto, infine, per Celestino V di Michela con 110 punti.