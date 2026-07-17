Le 30 spiagge più belle d'Italia, la classifica 2026

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Quali sono le spiagge più belle d’Italia per il 2026? Ce lo svela la nuova classifica stilata da Holidu, celebre portale dedicato alla prenotazione di case vacanza: utilizzando i dati raccolti su Google Maps, ha individuato le località balneari più apprezzate dai turisti. Ecco dunque l’elenco delle 30 spiagge italiane perfette per chi cerca un angolo di paradiso dove rilassarsi e fare un tuffo tra acque cristalline.