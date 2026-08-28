Le 10 ville più care d'Italia, da Vietri sul Mare alla Gallura
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Dai suggestivi panorami della Sardegna alle splendide colline toscane: alcune regioni italiane detengono il primato per quanto riguarda il mercato immobiliare di lusso, con prestigiose ville in vendita a prezzi da far girare la testa. È quanto emerge dall’ultima indagine di “Idealista”, che ha stilato la classifica delle proprietà di pregio in Italia. Tra le oltre 150 ville presenti sul mercato a oltre 10 milioni di euro, nella Top 10 delle più costose ci sono alcuni veri gioiellini. Scopriamo quali sono.
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