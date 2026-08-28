Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Le 10 ville più care d'Italia, da Vietri sul Mare alla Gallura

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Dai suggestivi panorami della Sardegna alle splendide colline toscane: alcune regioni italiane detengono il primato per quanto riguarda il mercato immobiliare di lusso, con prestigiose ville in vendita a prezzi da far girare la testa. È quanto emerge dall’ultima indagine di “Idealista”, che ha stilato la classifica delle proprietà di pregio in Italia. Tra le oltre 150 ville presenti sul mercato a oltre 10 milioni di euro, nella Top 10 delle più costose ci sono alcuni veri gioiellini. Scopriamo quali sono.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI