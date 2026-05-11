La classifica delle 10 spiagge più belle d'Italia del 2026
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Il nostro Paese spicca tra le mete balneari preferite dai turisti di tutto il mondo, e non è certo un caso: l’Italia vanta migliaia di chilometri di coste, con spiagge deliziose in grado di soddisfare tutti i desideri, sia per chi cerca stabilimenti attrezzati e servizi di qualità che per chi, invece, preferisce godersi un angolino riparato lontano dalla folla. Ma quali sono le spiagge più belle d’Italia per il 2026? Ce lo rivela Skyscanner, sito leader nell’organizzazione di viaggi.
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