Le 10 migliori mete per le vacanze di Natale 2026 in Italia
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Dalle grandi città e ai pittoreschi borghi di montagna, ovunque in Italia si inizia a respirare la magica atmosfera natalizia. Nella nostra cultura abbiamo una lunga tradizione legata ai mercatini di Natale, che annualmente si svolgono in centinaia delle località più suggestive del Paese. Ed è proprio partendo da qui che il portale “European Best Destinations” ha selezionato le 10 migliori mete italiane per le vacanze di Natale 2026: scopriamole insieme.
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