Le 10 migliori mete per le vacanze di Natale 2026 in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Dalle grandi città e ai pittoreschi borghi di montagna, ovunque in Italia si inizia a respirare la magica atmosfera natalizia. Nella nostra cultura abbiamo una lunga tradizione legata ai mercatini di Natale, che annualmente si svolgono in centinaia delle località più suggestive del Paese. Ed è proprio partendo da qui che il portale “European Best Destinations” ha selezionato le 10 migliori mete italiane per le vacanze di Natale 2026: scopriamole insieme.