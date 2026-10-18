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Le 10 migliori città termali d'Europa: una è in Italia

4 min di lettura

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

L’Europa vanta una longeva tradizione termale, custodita preziosamente in splendide città ricche d’arte, storia e natura. Quali sono le mete ideali per chi vuole concedersi una vacanza autunnale all’insegna del benessere? Ce lo rivela il “Guardian”, che ha stilato la classifica delle migliori città termali d’Europa: non sorprende che ci sia anche una località italiana tra le più rinomate. Scopriamo insieme la Top 10.

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