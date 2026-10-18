Le 10 migliori città termali d'Europa: una è in Italia
di
L’Europa vanta una longeva tradizione termale, custodita preziosamente in splendide città ricche d’arte, storia e natura. Quali sono le mete ideali per chi vuole concedersi una vacanza autunnale all’insegna del benessere? Ce lo rivela il “Guardian”, che ha stilato la classifica delle migliori città termali d’Europa: non sorprende che ci sia anche una località italiana tra le più rinomate. Scopriamo insieme la Top 10.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Loredana Bertè: le sue case tra Roma e Milano
-
Dove vive Zucchero Adelmo Fornaciari: la sua tenuta nel verde
-
La cena preferita di Re Carlo è stata in Italia: la rivelazione
-
Quanto costa dormire nel resort del matrimonio di Damiano David
-
Boom superyacht in Gallura: patrimonio da 1,4 miliardi di dollari
-
Salmone via dai menù dei ristoranti italiani? L'appello
-
Dove vive Roberto Mancini: la villa nelle Marche
-
Il Grand Hotel di Riccione è stato venduto all'asta: il prezzo
-
Dove vive Simona Ventura: il suo nido d'amore nel cuore di Milano