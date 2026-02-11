Le 10 città più accoglienti al mondo nel 2026: una è in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

L’Italia punta sempre più sul turismo, dimostrandosi (ancora una volta) un’eccellenza nell’ambito dell’ospitalità: a rivelarlo è la 14esima edizione dei Traveller Review Awards, che premia le località – e le relative attività ricettive – più accoglienti al mondo. Analizzando oltre 370 milioni di recensioni verificate, provenienti da viaggiatori che hanno visitato ogni angolo del globo, Booking ha stilato la lista delle città che offrono la miglior ospitalità. E tra le prime dieci ce n’è anche una italiana: scopriamo qual è.