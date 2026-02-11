Le 10 città più accoglienti al mondo nel 2026: una è in Italia
di
L’Italia punta sempre più sul turismo, dimostrandosi (ancora una volta) un’eccellenza nell’ambito dell’ospitalità: a rivelarlo è la 14esima edizione dei Traveller Review Awards, che premia le località – e le relative attività ricettive – più accoglienti al mondo. Analizzando oltre 370 milioni di recensioni verificate, provenienti da viaggiatori che hanno visitato ogni angolo del globo, Booking ha stilato la lista delle città che offrono la miglior ospitalità. E tra le prime dieci ce n’è anche una italiana: scopriamo qual è.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Quanto costa Ca' Dario, palazzo maledetto di Venezia in vendita
-
La classifica delle città e delle regioni più care in Italia
-
Migliori formaggi al mondo, l'Italia domina la classifica Top 10
-
Lo storico Bar San Calisto si rinnova: romani a caccia di cimeli
-
"No maranza", il divieto del ristorante a Palermo è un caso
-
A Pordenone "Menù fisso a 25 euro cameriera compresa", è polemica
-
Khaby Lame vende la sua società per quasi un miliardo di dollari?
-
Capitale Italiana della Cultura 2028: le 10 città finaliste
-
Migliori università d’Italia per materie: classifica THE 2026